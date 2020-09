Enfermera denuncia “prácticas insalubres” en cárcel de inmigrantes en Georgia #eeuu

Organizaciones defensoras de los inmigrantes denunciaron este lunes ante la Oficina del Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional lo que consideran “prácticas insalubres” que propician el contagio de COVID-19 en una prisión para indocumentados en Georgia, con base en el testimonio de una enfermera que trabaja allí.

Azadeh Shahshahani, directora legal de Project South, dijo que en la denuncia que presentaron se basa en el testimonio de una enfermera del Centro de Detención del Condado de Irwin, en la localidad de Ocilla, en el sur de Georgia, sobre la situación en esa cárcel de inmigrantes operada por la empresa LaSalle Corrections.

A nurse at the Irwin County Detention Center has blown the whistle on the horrid conditions during the pandemic.

Together w/@GovAcctProj we are representing her & have filed complaints w/DHS Office of Inspector General. @jlosc9 @jbwashing @theintercept https://t.co/FfgZSkSfq0

