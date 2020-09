Jóvenes colombianos y venezolanos practican juntos el Stunt bike en Colombia (Vídeo)

Jóvenes colombianos y venezolanos practicantes del deporte Stunt bike, piden a la Alcaldía metropolitana de Cúcuta, y al Instituto Municipal de Recreación y Deportes (IMRD), que se reconozca esta disciplina como un deporte formal.

El Stunt bike es un deporte relativamente nuevo, que está captando la atención de muchos jóvenes colombianos, en un país con una larga tradición en el uso de bicicletas. Es una disciplina en la que el practicante realiza acrobacias sobre la bicicleta.

Los aficionados al Stunt Bike en Cúcuta, han organizado un grupo que entrena en el Polideportivo de Atalaya, los días miércoles de cada semana.

La iniciativa es resultado del esfuerzo del joven cucuteño, de nombre Carlos Sneider Anaya Suarez; quien desde 2017, viene impulsando esta práctica deportiva en la ciudad.

La práctica de esta disciplina se realiza con bicicletas convencionales, de manera que no se requieren equipos especiales ni costosos.

Cuando los practicantes de Stunt bike en Cúcuta convocan una ciclo-ruta, asisten más de 120 jóvenes aficionados a esta novedosa disciplina.

En estas actividades, los jóvenes cuentan con el apoyo del Intendente Palencia de la Policía Nacional de Colombia; un oficial específicamente adscrito al Departamento de Protección a la Infancia y Adolescencia de la región.

Un método de integración

Aunque no se habla de ellos, el Stunt Bike es una forma de integrar a jóvenes migrantes venezolanos a la sociedad colombiana. Por ser Cúcuta la segunda ciudad colombiana con mayor numero de venezolanos, no podía ser de otra forma.

En el grupo de practicantes de Stunt bike de Cúcuta, hay jóvenes venezolanos totalmente integrado gracias a esta práctica deportiva.

“Ni siquiera es un tema para hablar. La mayoría de los compañeros no tiene idea que soy venezolano. Y a los que lo saben, les da igual”, nos dice uno de los jóvenes venezolanos que hacen parte de este grupo deportivo.

No obstante, aunque para estos jóvenes la nacionalidad no sea un tema extraordinario; no deja de ser destacado el beneficio que brinda este grupo deportivo a los jóvenes migrantes, y el ejemplo positivo que dan a la sociedad en general.

Orígenes de este deporte

El Stunt bike se realiza en bicicletas, pero la disciplina original se llama Stunt Riding y se practica con motocicletas. Surgió en los Estados Unidos durante la década de los 70s. En latino américa, la práctica en bicicleta se ha popularizado, debido a que son más económicas que una moto. Este deporte tiene seguidores muy especialmente en Colombia.

El deporte Stunt Bike es nuevo, pero naturalmente los colombianos y su larga historia con las bicicletas, no podían ignorar esta disciplina.

Las bicicletas en Colombia llegaron en los años 30 del siglo pasado, y desde esa época, los colombianos la tomaron como una importante herramienta de trabajo. Con el tiempo, comenzó a usarse para practicar ciclismo deportivo, y así el país a cosechado grandes campeones mundiales en las distintas disciplinas en que se usan bicicletas.