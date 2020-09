Niños incendian su vivienda por jugar con pirotécnicos #perú

Un incendio fue provocado debido a que unos niños jugaban con pirotécnicos. Hilda Pintado Rivera (51), se llevó un gran susto cuando los vecinos de su vivienda ubicada en la cuadra 1 de jirón Bélgica en La Victoria, le avisaron que su casa se había incendiado.

Según, un vecino de la quinta donde vivía Hilda, el olor a plástico quemado lo alertó de inmediato y al darse cuenta del suceso, juntos a otros vecinos, sacaron de inmediato a las menores de 11 y 9 años que estaban en la habitación de la vivienda.

“Según lo que me contó la niña, la menor estaba jugando con una ‘Chispita’ y se le habría caído en un lado de los plásticos, pues su mamá es recicladora, hecho que ayudó a que las llamas se propaguen, generando el incendio. Sacamos a las niñas de inmediato. Ellas están bien”, cuenta uno de los arrendatarios de esa quinta.

Hilda Pintado, entre lágrimas, lamenta que esto haya ocurrido y se siente preocupada porque no tiene a dónde ir.

“Lo he perdido todo, no tengo a dónde ir. Las ropas de mis hijas, muebles, dinero ahorrado. No me queda absolutamente nada”, cuenta mientras abraza a sus hijas.

Personal de la Municipalidad de La Victoria indicó que brindará apoyo a la familia afectada. Sin embargo, si desea apoyar a afectados puede llamar al 902482828 con víveres y alimentos.