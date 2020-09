Pompeo anuncia que el embajador de EE.UU. en China dejará el cargo #eeuu

El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, anunció hoy que el embajador de Estados Unidos en China, Terry Branstad, dejará el cargo.

«Agradezco al embajador Terry Branstad sus más de tres años de servicio al pueblo estadounidense como embajador de Estados Unidos en la República Popular China», dijo Pompeo en su cuenta de Twitter.

Según el jefe de la diplomacia de EEUU, «el embajador Branstad ha contribuido a reequilibrar las relaciones entre Estados Unidos y China para que estén orientadas a los resultados, sean recíprocas y justas».

El anuncio de la marcha de Branstad llega cuando Washington y Pekín se encuentran en uno de sus momentos más tensos de las últimas décadas.

El presidente Donald Trump eligió a Branstad porque «sus décadas de experiencia en el trato con China lo convirtieron en la mejor persona para representar a la Administración y defender los intereses e ideales estadounidenses en esta importante relación», concluyó.

En su anuncio en twitter, Pompeo no indica las razones del cambio ni tampoco menciona cuándo se hará efectiva la marcha de Branstad. EFE

Ambassador Branstad has contributed to rebalancing U.S.-China relations so that it is results-oriented, reciprocal, and fair. This will have lasting, positive effects on U.S. foreign policy in the Asia-Pacific for decades to come.

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) September 14, 2020