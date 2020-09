Story instó a investigar cómo se financian las familias de altos mandos militares venezolanos en España

James Story, encargado de negocios de la embajada de EEUU en Venezuela, instó a los países europeos y latinoamericanos a investigar el origen de los recursos de aquellas familias de militares venezolanos que viven en el exterior.

En una entrevista ofrecida al diario español ABC, el diplomático indicó que el 60 % del alto mando militar tiene a sus allegados en España.

«Si eres coronel y ganas de quince a veinte dólares estadounidenses al mes, ¿cómo puedes permitirte mantener a tu familia en un apartamento en Barcelona o tener una casa o comprar un negocio en Madrid? Es imposible», argumentó.

Por ello, pidió a las autoridades de España y otros países que investiguen de dónde vienen esos recursos

«Todos tenemos que usar las herramientas y procedimientos a nuestra disposición para hacer esas investigaciones y reconozco que no todas serán iguales, pero aún tenemos la responsabilidad de investigar esas riquezas de origen desconocido».

A continuación la entrevista del periodista David Alandete de abc.es

¿Se está demorando la extradición de Álex Saab más de lo que usted esperaba?

No, el sistema judicial de Cabo Verde es modélico en África y están siguiendo los pasos establecidos en su proceso judicial y su Constitución. Está procediendo como lo anticipamos.

¿Investiga EE.UU. otros supuestos delitos de Saab aparte del lavado de dinero, como por ejemplo el fraude con la ayuda humanitaria?

Normalmente no nos pronunciamos sobre investigaciones activas del departamento de Justicia. Lo que les puedo decir es que Álex Saab ha sido sancionado por corrupción con respecto al programa de alimentación CLAP, que no es un programa humanitario, sino de control social, con contratos inflados de licitación para robar dinero.

¿Qué tan importane es Saab en el engranaje del régimen de Maduro?

Parece ser importante para el régimen de Maduro porque este está luchando contra esta extradición por varios medios, legales y de otro tipo, incluidas noticias falsas y uso de redes sociales para intentar cambiar la narrativa de quién es Saab.

¿Qué papel tiene Saab en las operaciones de extracción de crudo y oro de Venezuela?

El régimen ciertamente no ha recibido dinero de transacciones petroleras desde octubre del año pasado, según ha dicho Diosdado Cabello. ¿Cómo está pagando el régimen sus facturas? Hay informes de la exportación ilegal de oro de forma opaca a diferentes países, incluido Irán. Todas estas transacciones ocurren sin la supervisión constitucional de la Asamblea Nacional. La comunidad internacional debe evitar comerciar con oro de sangre de Venezuela.

¿Y las acusaciones de Saab de que ha sido torturado en prisión en Cabo Verde, en presencia de estadounidenses?

Es evidentemente falso, un invento. Las autoridades en Cabo Verde lo han investigado y han hallado que las alegaciones son falsas. No hay estadounidenses que hayan tenido acceso al señor Saab, que está bajo custodia de Cabo Verde.

El abogado de Saab, el español Baltasar Garzón, alega que este caso tiene un objetivo político por parte de EE.UU.

Cuando Cabo Verde autorice su extradición a EE.UU., el señor Garzón o quien sea su abogado tendrá su oportunidad de defenderle de los cargos en un Tribunal de Justicia. Sí puedo decirle que no presentamos cargos ni sanciones como las del señor Saab a menos que estemos muy seguros de nuestra capacidad para hacer justicia. Sí le preguntaría al señor Garzón de dónde obtiene su información, porque la fiscalía en EE.UU. presentó suficientes pruebas como para que un gran jurado imputara al señor Saab.

El señor Garzón afirma que este caso es parte de una estrategia para hacer caer el régimen de Maduro.

Creo que creo que nuestra política sobre Venezuela es y ha sido muy clara: el pueblo de Venezuela debe tener la oportunidad de elegir a sus propios líderes y no a través de elecciones ficticias como la del próximo 6 de diciembre, sino con elecciones reales y transparentes. Venezuela no han tenido esa oportunidad. Las elecciones presidenciales de 2018 fueron un fraude. España también dijo que era un fraude. Y no creo que sea cambio de régimen, sino restauración de la democracia.

¿Qué opinión le merece entonces el acuerdo del opositor Henrique Capriles con el régimen de cara a las elecciones de diciembre?

Todo el mundo en Venezuela desea que acabe la usurpación. El presidente Guaidó ha logrado construir una coalición internacional y ahora cuenta con una coalición interna de los principales partidos políticos, así como de la sociedad civil. Esa sociedad civil tomó la decisión de no participar en otra elección fraudulenta. El señor Capriles y otros tomaron la decisión de luchar por una condiciones mínimas para estas elecciones, y ninguna de ellas se ha cumplido. El señor Josep Borrell intentó llegar a un acuerdo con el régimen para conseguir condiciones mínimas y fracasó.

¿Qué condiciones?

No aceptar unas elecciones en Venezuela que no se aceptarían en España, Francia o cualquier otro lugar. Imagine si el jefe de Podemos se aliara con alguien de un partido de extrema derecha y prohibieran la participación de todos los demás actores políticos, ¿alguien diría que eso es un proceso libre y justo en España? La respuesta es obvia. Por cierto, el presidente encargado Guaidó ha hecho públicas las condiciones mínimas para las elecciones.

¿Y las propuestas de Capriles?

El señor Capriles, que es amigo mío y por quien tengo una gran admiración, ha asumido la responsabilidad de luchar por el restablecimiento de todas las condiciones mínimas de la democracia todos los días. No debería centrarse en los errores que comete el gobierno interino democrático. Debe concentrarte en luchar contra la dictadura. Una dictadura que mientras excarcela a Juan Requesens, detiene a la madre de otro diputado. Esto es parte del manual de instrucciones cubano. No engañan a nadie. No creo que la UE esté engañada. Ciertamente, tampoco engaña a EE.UU.

Imposible tener elecciones libres, desde su punto de vista

No he visto nada que indique esa dictadura esté dispuesta a tener elecciones libres. No puede haber elecciones libres desde que el Tribunal Supremo elige al Consejo Nacional Electoral y además añade 110 escaños a la Asamblea Nacional de 167 a 277. Eso se añade a la censura, la represión, el acoso a partidos políticos de la oposición y de la propia izquierda. Se están asegurando de que el régimen no enfrentará ninguna disensión a su izquierda ni en la oposición. Nosotros estamos a favor de elecciones. Por supuesto, creemos en las elecciones, pero no en estas elecciones. Los resultados están decididos ya y ahora van a tener elecciones. Esa no es una elección real. Hay ciertas condiciones mínimas que deben cumplirse.

¿Puede presentarse Maduro a unas nuevas elecciones presidenciales?

Esto es algo que deben decidir los venezolanos. Creemos firmemente que con Maduro en Miraflores sería difícil tener unas elecciones libres y justas, porque él ya ha demostrado estar dispuesto a recurrir a la represión por medio de los colectivos. Si hubiera un gobierno de transición real como el que propusimos nosotros el 30 de marzo, incluso con disidentes, la gente debería decidirlo. Yo no creo que ganara, de todos modos.

Y en ese periodo de transición ¿tendría cabida alguien como Vladímir Padrino, ministro de Defensa? Hay cargos muy graves en EE.UU. contra él.

Los hay. Hay un papel importante para el Ejército, y para varias corrientes de pensamiento. El problema es que desde el poder el chavismo cree que tiene la razón incontestable de su lado y se dedican a mermar todas las instituciones para imponer sus ideas. Por ejemplo, la Asamblea Constituyente, que expira en diciembre, no ha cumplido su mandato, que era hacer una nueva Constitución. Cada vez que la oposición tiene un poder, sea alcalde, gobernador, Asamblea Nacional, no importa cuál sea, el régimen se encarga de que no pueda ejercer ese poder.

¿Qué opinión le merece la petición de Maria Corina Machado de intervención armada urgente? El embajador Elliott Abrams dijo que era «realismo mágico»

Creo que no se interpretó bien lo que dijo el embajador Abrams, lo que quería decir es que todas las opciones permanecen sobre la mesa. Está claro que Venezuela representa una amenaza para la región y para EE.UU., sobre todo por su relación con un estado que promueve el terrorismo, como es Irán; con grupos armados ilegales como las FARC o el ELN, y con narcotraficantes. Además está el impacto económico y medioambiental de una minería sin regulaciones, y el éxodo de cinco millones de personas. ¡Por supuesto que todas las opciones están sobre la mesa! Lo que le decía el embajador a Maria Corina y los demás es que si esperan que otro resuelva el problema, se pierde la oportunidad de organizarse internamente. Lo que hizo el presidente Guaidó es construir un movimiento político social y cívico amplio que permita a los venezolanos tener voz. Y si no se está en eso, ¿cuál es el plan? ¿Están esperando que alguien se presente para resolverlo o están trabajando para resolverlo? Yo estoy completamente de acuerdo con el embajador.

¿Cuándo cree que la Embajada podrá volver a Caracas?

Soy optimista. Como dijo Martin Luther King Jr., el arco moral del universo es largo, pero se inclina hacia la justicia, y las dictaduras siempre caen. Lo que estamos tratando de hacer es convencer a los venezolanos de que digan basta y pidan un proceso que les permita votar de verdad por un futuro real. Y todos tenemos un papel. Por ejemplo, los informes de que el 60% del alto mando militar tiene familiares en España. Primero, mandar a la familia al extranjero significa que no tienes confianza en las perspectivas a largo plazo en tu país. Y es importante para España y otros países prestar atención a la fuente de financiación de esas familias venezolanas en Europa. Si eres coronel y ganas de quince a veinte dólares estadounidenses al mes, ¿cómo puedes permitirte mantener a tu familia en un apartamento en Barcelona o tener una casa o comprar un negocio en Madrid? Es imposible.

Quiere decir que España, como otros países, debería prestar atención a ese movimiento de fondos.

Sí. Lo estamos haciendo en EE.UU., viendo de dónde viene este dinero. Y es importante porque, de nuevo, si eres general, y en teoría ganas veinticinco o treinta dólares al mes. Cómo pagas para que tu familia esté en Madrid. Así que sí, creo que España y ciertamente países de Latinoamérica, como EE.UU., tienen la responsabilidad de ver de dónde viene este dinero y no permitir el robo de recursos de Venezuela. Todos tenemos que usar las herramientas y procedimientos a nuestra disposición para hacer esas investigaciones y reconozco que no todas serán iguales, pero aún tenemos la responsabilidad de investigar esas riquezas de origen desconocido.

