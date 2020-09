Trump visita California y pide mejorar la gestión forestal ante los incendios #eeuu

El presidente Donald Trump aterrizó este lunes en California, donde se reunirá con equipos de emergencias para que le informen de la última hora de los múltiples incendios que arden en el estado, y pidió mejorar la gestión forestal a las autoridades locales.

Nada más bajar del avión presidencial Air Force One en la base aérea de McClellan Park, en las inmediaciones de la capital californiana, Sacramento, Trump dijo que lo que el estado necesita es «una gestión forestal buena y fuerte», algo que recordó que lleva pidiendo desde hace tres años.

Al ser interrogado por los periodistas allí presentes sobre si creía que el cambio climático era un factor en la declaración y rápida propagación de estos fuegos devastadores, respondió que «muchas cosas son posibles».

Los incendios son objeto de batalla política en EE.UU., donde por lo general los republicanos los achacan a una gestión insuficiente de los bosques, que permite que la maleza se acumule durante meses y que luego se queme de forma descontrolada.

Los demócratas, por su parte, se centran casi exclusivamente en la crisis climática y sus consecuencias en el oeste estadounidense (menos lluvia, más sequedad y temperaturas muy altas) como principal razón detrás de los fuegos.

En California, Trump también se reunirá con el gobernador del estado, el demócrata Gavin Newsom, aunque no se espera que realicen una conferencia de prensa conjunta.

El rival del republicano en las elecciones presidenciales de noviembre, el demócrata Joe Biden, también se refirió este lunes a los fuegos, mientras que la senadora por California y candidata a la Vicepresidencia, Kamala Harris, acudirá el martes en persona a Fresno, en el centro del estado.

«¿Cuántos suburbios tendrán que inundarse? ¿Cuántos suburbios tendrán que desaparecer por las grandes tormentas para dar a un pirómano climático cuatro años más en la Casa Blanca? ¿Por qué deberíamos sorprendernos si Estados Unidos todavía se quema más?», espetó Biden en un discurso fuera del Museo de Historia Natural de Delaware, en Wilmington, ciudad donde reside.

