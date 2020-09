Anzoátegui | Cocinar en leña agrava condición de salud de residentes en El Tigre

El Tigre.- Cocinar en leña es lo que muchas familias en El Tigre, sur de Anzoátegui, hacen desde hace varios meses ante la escasez de gas doméstico que impera en la zona. La mayoría de los residentes de diversos sectores improvisan fogones en los patios de sus viviendas para poder preparar los alimentos que consumen diariamente, lo que ha ocasionado que quienes padezcan de enfermedades crónicas se compliquen aún más, ya que el humo que inhalan como mínimo dos veces al día.

En el sector Alí Primera algunos vecinos manifiestan las consecuencias que padecen por cocinar en leña. La vecina Elexis Josefina Arangure, tiene 60 años de edad, y vive en la calle 5, y señaló a El Pitazo el domingo 13, que sufre de úlceras varicosas, y además es operada de cáncer, y cocinar en leña la ha afectado a nivel respiratorio.

«Tengo cuatro meses cocinando en fogón porque tengo dos nietos a mi cargo y bueno no la tenemos fácil, la situación de la crisis de alimentación, y los costos de los medicamentos y para colmo la falta de gas eso ya no lo aguanto porque vivo como asfixiada«, dijo.

Aranguren destacó que siguen esperando las promesas de los concejales desde hace 25 días, quienes dijeron que activarían el punto de gas que hay en el sector.

Dayrelis Zamora, reside en la calle 1 del sector y contó que tiene cinco hijos el mayor 12 años y la menor de cuatro meses de nacida y lleva cuatro meses cocinando con leña y a veces no puede ni cocinar porque cuando llueve se le moja la leña y no le cuesta encender el fogón.

“Yo vivo sola con mis hijos porque a mi pareja lo mataron hace siete meses y por lo menos el viernes y sábado no pude prender el fogón porque estaban muy mojada la charamisas (palos) que recojo con mis hijos que ya están afectados de tanto tragar humo. Viven con tos y no tengo dinero para comprarles medicinas», dijo.

Mariluz Narváez, vive en la calle 8 de Alí Primera y es madre de cinco hijos de las cuales una niña de 7 años es asmática. » Las crisis por asma se ha incrementado por tanto cocinar a leña, ya llevo cinco meses en ese plan porque yo no tengo dólares para pagar una bombona si apenas tengo para comer y a veces ni comemos, mis hijos están desnutridos porque no nos alimentamos como es debido», indicó.

El ama de casa pide ayuda a la comisión de Servicios Públicos de la Cámara Municipal de El Tigre, para que se aboque a la problemática. La mujer recordó que desde el 22 de agosto están esperando que se habilite la venta de gas doméstico en el sector.

Otro de los casos que se presentan en el sector, es el de Norelkis Navarro, quien tiene 45 años de edad y padece de artritis y problemas nerviosos. La mujer vive junto a su hija de 9 años de edad, y su pareja que le dobla la edad. Ellos habitan en la calle 7 y tienen tres meses sin gas. “Espero por amor a Dios que resuelvan esto o reactiven el punto de venta de gas. Estoy sufriendo mucho, muchas veces no quiero vivir más.

Rafael Pérez, la pareja de Norelkis asegura que ella no se puede valer por sí sola y tiene que salir a buscar comida. “Rogando a Dios que alguien nos ayude para poder comprar gas, cocino a leña hasta me he caído buscando palos, y tuve que hacer como una casita al fogón para que no se moje con la lluvia”, contó.

La vecina Libia Torres indicó que unos 150 vecinos están en lista y espera para comprar aunque sea una bombona, pero aún esperan que los concejales y las autoridades acudan y realicen la venta o por lo menos activen el punto de venta por estantería que hay en el sector y que hace mucho tiempo fue inhabilitado.

Marinelid MarcanoOriente

