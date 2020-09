Biden asegura a los latinos que les irá mejor si Trump sale de la Casa Blanca #eeuu

El candidato demócrata a la Casa Blanca, Joe Biden, afirmó este martes que a los latinos de los Estados Unidos les irán las cosas «mucho mejor» si Donald Trump deja de ser presidente y ese es el mensaje que les quiere hacer llegar.

Biden, que hoy realizó su primera visita a Florida en lo que lleva de campaña para las elecciones presidenciales de noviembre, aseveró que en «educación, sanidad, inmigración y en el manejo de la COVID-19», Trump ha sido perjudicial para los latinos.

El exvicepresidente habló así antes de asistir a un acto con motivo del Mes de la Herencia Hispana en EE.UU. en Kissimmee, una ciudad del centro de Florida con una población mayoritariamente latina y especialmente puertorriqueña.

Destacadas estrellas de la música, la actuación y el deporte, como Lin-Manuel Miranda, Rita Moreno, John Leguizamo, Lila Downs y Adrián González, van a tener «apariciones especiales» en ese encuentro con los latinos de Florida, una comunidad y un estado importantes en estas elecciones.

Horas antes de la llegada de Biden a Tampa se publicó una encuesta de la Florida Atlantic University que muestra un empate entre los dos candidatos principales, pues aunque el exvicepresidente tiene una ventaja de 3 puntos sobre Trump, los indecisos (un 5 %) se muestran mayoritariamente más inclinados a votar por el actual mandatario.

Según otro sondeo reciente, son más los hispanos en Florida proclives a votar a Trump (54 %) que los que piensan votar por Biden (46 %), algo que no sucedió en 2016 con la candidata demócrata Hillary Clinton, que perdió en Florida por unos 130.000 votos de diferencia con Trump, pero tuvo más apoyo de los hispanos.

En unas declaraciones a los periodistas que le acompañan en este viaje, Biden dijo que la comunidad hispana ha sido afectada de peor manera por la COVID-19 que la comunidad caucásica y eso se debe a la manera en que la Administración Trump ha manejado la crisis generada por la pandemia.

También dijo que su propuesta electoral tiene que ver con «empleos y con tener la voluntad de actuar y brindar oportunidades para la gente».

«Se trata de asegurarse de que la gente tenga la capacidad de pagar el alquiler, las hipotecas. Todas esas cosas las ha aprobado la Cámara de Representantes, pero las tienen paradas», dijo Biden.

El candidato demócrata, que ha prometido trabajar como «un demonio» para asegurarse todos los votos que pueda en Florida, exhortó a Trump a salir de una «maldita vez» del campo de golf y a sentarse en la oficina Oval de la Casa Blanca con republicanos y demócratas para hacer lo que se necesita.

En una entrevista exclusiva con Telemundo, la primera que concede a un medio hispano de EE.UU., Biden habló con el periodista José Diaz-Balart y contestó preguntas de personas de la comunidad latina.

Díaz-Balart adelantó antes de la emisión de la entrevista que Biden prometió congelar durante 100 días desde su llegada a la Casa Blanca todas las deportaciones de inmigrantes.

La primera parada de Biden fue en Tampa, en la costa oeste de Florida, donde participó en un encuentro con excombatientes.

El candidato demócrata subrayó que los excombatientes y sus familias se merecen un comandante en jefe que los trate con «honor, respeto y dignidad» y no alguien que los llama «tontos» y «perdedores» como Donald Trump.

«La obligación más sagrada de nuestro Gobierno es actuar bien con los que ha defendido nuestro país en una guerra», dijo Biden en un acto celebrado en el Hillsborough Community College de Tampa.

