EEUU abre una investigación criminal por el libro del exasesor John Bolton

El Departamento de Justicia de Estados Unidos abrió este martes una investigación criminal relacionada con la publicación del libro de memorias del exasesor de Seguridad Nacional John Bolton, cuya salida a la venta trató de impedir en junio pasado el Gobierno del presidente Donald Trump.

Según los diarios The New York Times y The Wall Street Journal, el Departamento de Justicia convocó a un gran jurado que emitió el lunes una citación para acceder a los registros de comunicaciones de Simon & Schuster, el editor de las memorias del exasesor, tituladas «The Room Where It Happened: A White House Memoir» (La habitación donde sucedió: unas memorias de la Casa Blanca).

Los informes periodísticos, que citaron personas familiarizadas con el asunto, indicaron que fue citada igualmente Javelin, la agencia literaria de John Bolton, también por documentos relacionados con el libro.

El Journal indicó, según sus fuentes, que se negaron a ser identificadas, que en las citaciones se solicitaron “todas las comunicaciones con Bolton”.

El pasado 16 de junio, el Gobierno de Trump demandó a Bolton para evitar que saliera a la venta su libro de memorias, al argumentar que revela información confidencial que podía poner en peligro la seguridad nacional del país.

Esa demanda, llamada «Estados Unidos de América contra John Bolton», presentada ante un tribunal federal en Washington no prosperó y el libro salió finalmente a la venta el pasado 23 de junio.

“Con cientos de miles de copias en todo el mundo, muchas en salas de redacción, el daño ya está hecho”, escribió el juez Royce C. Lamberth del tribunal federal del Distrito de Columbia, recordó este martes el NYT.

La publicación apuntó que el juez sugirió, sin embargo, que Bolton podría ser procesado penalmente si permitía que se publicara el libro antes de recibir la notificación oficial final de que la revisión del Gobierno estaba completa.

Según el Times, de lo que se trata es de si Bolton recibió la aprobación del Gobierno de que el proceso de revisión previa a la publicación había terminado.

El diario neoyorquino relata de que si bien la máxima autoridad del Consejo de Seguridad Nacional para la revisión previa a la publicación informó en un correo electrónico que estaba satisfecha con las ediciones hechas por Bolton para abordar sus preocupaciones sobre la información clasificada, la Casa Blanca inició otra revisión sin notificar al exasesor en la que el funcionario a cargo dijo en una declaración jurada que encontró información secreta en el manuscrito.

Aún sin haber recibido la carta de aprobación final, el exasesor le dio vía libre a Simon & Schuster para la publicación, señaló el diario.

El exfuncionario, además de la investigación criminal, enfrenta un litigio civil que podría llevarlo a ceder parte de las ganancias del libro al Gobierno, agregó la versión.

Bolton, que fue el asesor de seguridad nacional de Trump desde marzo de 2018 y hasta su despido el pasado septiembre, se ofreció en enero a testificar en el juicio político contra el mandatario y afirmó que tenía información inédita y relevante, pero la mayoría republicana en el Senado vetó su comparecencia.

