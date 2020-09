El reencuentro virtual de Jennifer Aniston y Brad Pitt del que todos hablan

La actriz Jennifer Aniston y su ex la estrella Brad Pitt se reencontraron en una videollamada de celebridades que todo el mundo estaba esperando.

Resulta que la ex pareja se unió una reunión por videollamada organizada por el actor Sean Penn en el marco de la lectura del guión de la película Fast Times en Ridgemont High.

Las expectativas crecieron luego que en la promo se viera a Jennifer Aniston y Brad Pitt compartiendo pantalla.

Si bien, todos estaban pendiente de la conversación entre estas estrellas de Hollywood, también estuvieron otros importantes invitados, entre los que estaban:

Dane Cook, Morgan Freeman, Henry Golding, Shia LaBeouf, Matthew McConaughey, Jimmy Kimmel, Julia Roberts, John Legend, Ray Liotta y Sean Penn, quien formó parte de la comedia de 1982.

Es la primera vez que se ven juntos públicamente desde que se saludaron en los premios Screen Actors Guild Awards en enero pasado.

En esa gala el ganó por Once Upon A Time In Hollywood y Jennifer Aniston obtuvo el premio por la serie The Morning Show.

Sean Penn es ahora el promotor de este evento especial titulado Feelin’ A-Live con el objetivo de recaudar fondos para organizaciones sin ánimo de lucro.

Muchas de estas luchan por mejorar el sistema judicial de EEUU y por ayudar a la población encarcelada, especialmente afectada por la propagación de la COVID-19.

La última vez que Jennifer Aniston y Brad Pitt compartieron pantalla fue en 2001 el episodio The One With The Rumor de la octava temporada de Friends.

La Sopa