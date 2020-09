Fin del reality de las Kardashian podría ser una estrategia publicitaria

Tras conocerse que Keeping Up With The Kardashians llegaría a su fin en 2021, después de 14 años al aire, ha trascendido que la noticia podría tratase de una estrategia para ganar muchos millones más.

Se dice que los gigantes del streaming Netflix y Amazon, estarían negociando la continuación del polémico reality show.

E! Entertainment Television, quien pagó USD$150 millones en 2017 por el contrato con las Kardashian, estaría en conversaciones con estas plataformas que estarían dispuestas a ofrecer muchos millones más por quedarse con el programa.

Recientemente, Kris Jenner dijo que la razón por la que saldría del aire es porque ya era tiempo y porque cada una se centrará en sus carreras.

Al mismo tiempo, la matriarca de las Kardashian confesó que “Khloe es probablemente la que más duro se lo está tomando y no ha dejado de llorar desde que lo anunciamos. Ha sido tan dulce y muy emotiva”.

El 8 de septiembre, Kim anunció el final del reality show Keeping Up With The Kardashians, a través de un comunicado en sus redes sociales.

La empresaria agradeció a sus fans por el apoyo a lo largo de todos estos años y admitió que “Con gran pesar hemos tomado la difícil decisión como familia de despedirnos de Keeping Up with the Kardashians”.

800Noticias