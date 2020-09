gastronómicos realizaron una «protesta pacífica» pidiendo volver a trabajar #argentina

Los trabajadores se presentaron a sus puestos de trabajo con pancartas para volver a la actividad

Los trabajadores del sector gastronómico realizan una “protesta pacífica” en sus lugares de trabajo pidiendo volver a la actividad.

“Esta grave situación que presenta nuestro sector no tiene procedentes, miles de puestos de trabajo afectados, otros tantos perdidos, establecimientos que no volverán a abrir sus puertas”, aseguraron desde UTHGRA Mar del Plata.

Según explicaron, en un comunicado, su pedido de volver a trabajar se convierte “en súplica” de los trabajadores que “ya no aguantan más”. “Nosotros también priorizamos la salud de nuestros trabajadores y por ello hemos presentado y preparado protocolos en cada región”, expresaron.

