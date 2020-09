Además de su uso en la preparación de los alimentos, así como para la belleza, el laurel resulta bastante benéfico para la salud, y es que, gracias a sus propiedades, es un excelente alternativa para la diabetes. Ante esto, te diremos cómo usar hojas de laurel para controlar los niveles de glucosa.

Si bien, es cierto que la diabetes es un padecimiento que debe tratarse puntualmente con medicamentos recetados por un médico especialista, hay productos 100% naturales que pueden usarse para complementar las bondades del tratamiento, como las hojas de laurel, siempre y cuando sean autorizadas por un médico.

Y es que, el laurel puede ser una estupenda alternativa para este problema, debido a que contiene sustancias y bioactivos ideales para la salud, mismos que son favorables para regular los niveles de glucosa en la sangre, y así, controlar la diabetes.

DIABETES

La diabetes es un padecimiento generado ante la dificultad o incapacidad del páncreas para producir o utilizar eficazmente la insulina. Ante esto, los niveles de glucosa en la sangre tienden a aumentar. Existen dos tipos de diabetes, que son el 1 y el 2.

En el tipo 1, el cuerpo es incapaz de producir insulina, por lo que necesita que diariamente se le administre esta hormona. Este tipo de diabetes se presenta regularmente en niños y adultos. Mientras tanto, la diabetes tipo 2 se refiere cuando el organismo no utiliza la insulina de manera eficaz para reducir el azúcar en la sangre, y usualmente aparece por malos hábitos alimenticios, sobrepeso y sedentarismo.

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), hasta el 2014, en el mundo había más de 422 millones de adultos con esta enfermedad crónica degenerativa. Es decir, una de cada 11 personas la padecía.

Parte del tratamiento para esta enfermedad es la alimentación, la cual debe llevarse de manera saludable, y combinarla con ejercicio, así como evitar el consumo de alimentos muy procesados, el tabaco y el alcohol. Parte de los alimentos que pueden favorecer a prevenir y ayudar a contrarrestar algunos efectos de la diabetes son las hojas de laurel.

POR QUÉ EL LAUREL ES BUENO PARA LA DIABETES

De acuerdo a un estudio publicado en la revista Journal of Clinical Biochemistry and Nutrition, las hojas de laurel han mostrado efectos que parecen mejorar la función de la insulina, por lo que puede resultar favorable para pacientes con diabetes. Claro está, su uso debe hacerse después de haber consultado a un doctor para ver si no choca con algún medicamento que se esté tomando, y así evitar cualquier reacción negativa.

Luego de ser autorizado por su médico especialista para usarse como complemento para regular los niveles de glucosa en la sangre, el paciente puede consumir el laurel a través de una infusión.

INGREDIENTES

-4 tazas de agua

-1 cucharada de hojas frescas de laurel

Preparación

En un recipiente, hierve el litro de agua, y en cuanto alcance su punto de ebullición, agrega las hojas de laurel, y deja que se caliente por un lapso de 3 a 5 minutos. Retira del fuego y deja reposando 10 minutos. Finalmente, cuela la infusión y bébela. Procura no exceder de dos tazas al día.

¿Cómo tomarlo?

Aunque las hojas de laurel tiene maravillosos efectos sobre la diabetes, su consumo debe ser moderado, ya que consumirlo en exceso puede conllevar efectos secundarios como dermatitis, alergias, asma, náuseas o bien, irritación en las paredes del estómago, según una publicación de Contact Dermatitis.

Asimismo, no lo deben usar mujeres embarazadas o quienes padecen problemas de circulación en la sangre, con enfermedades de riñón, hígado o con úlceras gastrointestinales. De ahí la importancia de consultar con su médico antes de consumirlo.

