Juárez Cisneros en contra de que haya “linchamientos mediáticos” contra los ex mandatarios #méxico

El coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, René Juárez, se manifestó por la aplicación de la ley, pero sin “linchamientos mediáticos” contra los ex presidentes de México o cualquier otra persona.

Cuestionado sobre su partido va a defender a los ex mandatarios emanados de sus filas, el priista dijo que ellos van a defender es el respeto a la ley y la legalidad.

“Nosotros vamos a defender el respeto a la ley, a la legalidad, eso es lo que vamos a responder; nosotros no estamos a favor de linchamientos mediáticos de nadie, eso no podemos nosotros aprobarlo, nosotros queremos que se cumpla la ley y no es para un ex presidente, es para todos los ciudadanos”.

Dijo que la consulta popular propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador para juzgar a sus antecesores responde a un estilo de hacer gobierno, con el cual se puede estar o no de acuerdo.

“Yo estoy a favor de que se cumpla la ley, ¿contra quién?, contra quien sea, ni modo que defendamos nosotros o estemos en contra de que se cumpla ley”, subrayo en entrevista en el recinto legislativo de San Lázaro.

Al insistírsele si el PRI tendría objeción en que se juzgue a los ex presidentes, Juárez Cisneros reitero en que se debe respetar la ley y el Estado de derecho.

-Nosotros lo que creemos es que el respeto a la ley, la observancia del Estado de Derecho, debe ser algo que debemos observar todos, hasta ahí, y todo lo que no esté en ese marco, pues nosotros creemos que puede ser insuficiente e innecesario, pero nosotros estamos con el respeto a la ley, con el respeto a la legalidad y la observancia al Estado de Derecho- dijo.

Sin embargo, el líder de los diputados del tricolor se abstuvo a anticipar cuál será la posición de su grupo parlamentario respecto a la solicitud de consulta popular presentada por López Obrador ante el Senado de la República.