“La industria musical y la NBA son los barcos de esclavos modernos”: Kanye West

A lo largo de su exitosa carrera musical, Kanye West es reconocido no solo por sus grandes temas, sino también por las polémicas declaraciones que suele dar en entrevistas o a través de sus redes sociales.

La noche de este lunes, Kanye usó twitter para despotricar en contra de las disqueras Universal, Sony y la NBA, clasificando a todas ellas como mecanismos modernos de esclavismo.

I need to see everybody’s contracts at Universal and Sony

I’m not gonna watch my people be enslaved

I’m putting my life on the line for my people

The music industry and the NBA are modern day slave ships

I’m the new Moses

— ye (@kanyewest) September 15, 2020