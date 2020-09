Libros Recomendados: El Largo Regreso

Sinopsis

Una desaparición misteriosa y un regreso no menos extraño que enganchará a los lectores desde la primera página. Cuatro años después de su desaparición, Susana se presenta en casa como si nada hubiera pasado. Ante el desconcierto de la familia, y el suyo propio, la muchacha debe asumir que hay una laguna en su memoria que no es capaz de desvelar.

Juzgada por el entorno y los medios de comunicación, que siguieron de cerca su caso, colaborará con la policía para intentar resolver el misterio de su ausencia estos años. ¿Dónde estuvo retenida? ¿Quién se la llevo? ¿Por qué no recuerda nada? ¿Cómo pudo volver a casa?

Demasiadas incógnitas que no parecen tener fácil respuesta y que pondrán a prueba no solo a Susana y los suyos, sino también a los que desean ayudarla y solucionar el caso.

Autor: Jordi Sierra i Fabra

Materia: Juvenil

Páginas: 176

Sinopsis Librería