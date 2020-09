Millonaria indemnización por muerte de mujer negra a manos de Policía en Louisville #eeuu

La ciudad estadounidense de Louisville anunció este martes un acuerdo judicial por el que indemnizará con 12 millones de dólares a la familia de Breonna Taylor, una joven afroamericana de 26 años que murió el pasado 13 de marzo tras ser baleada por la Policía.

El acuerdo, que es parte de una demanda por homicidio culposo, fue anunciado por el alcalde de esa ciudad del estado de Kentucky, Greg Fischer, durante una conferencia de prensa a la que asistieron familiares y abogados de la víctima.

Además, contempla reformas a los procedimientos policiales para prevenir futuras muertes, entre ellas que las órdenes de registro de viviendas sean aprobadas previamente por un oficial o comandante a cargo.

These are significant policy changes, on top of many others that we have already made, including those that are part of Breonna’s Law, as well as changes to policies on use of force and tear gas usage.

