“Soy el más ganador; otro equipo me dará trabajo”: a Miguel Herrera le vale que lo corran del América

El técnico del América, Miguel Herrera, ha tenido que batallar con las fuertes críticas de un sector de los aficionados de las Águilas quienes semana a semana piden en redes sociales que el “Piojo” salga del nido a pesar de que el equipo marcha en los primeros lugares del Guard1anes 2020.

El entrenador ya ha dejado claro que no le importan los ataques y en entrevista para Fox Sports mandó un contundente mensaje a sus críticos con la “humildad” y “sencillez” que le caracteriza.

“Veo mis redes sociales y a veces estoy interactuando y ves las cosas que salen y mucha gente lo hace sin argumentos, este borlote empezó con la eLiga MX donde yo no tenía que ver. El equipo está en los primeros lugares de la tabla, un récord que me han regalado los diferentes equipos que he dirigido y mi cuerpo técnico para ser el técnico más exitoso en la era de este club“, dijó un modesto “Piojo” Herrera.

Pero eso no fue todo, Herrera apuntó que lo tiene sin cuidado el #FueraPiojo porque si lo corren del América no tardara en tener otro empleo.

“Me tiene tranquilo, inspirado, la gente anda hablando, muchos lo hacen trending topic. Yo no pido apoyo, yo ya tengo mi carrera hecha y seguiré teniendo trabajo, estoy muy contento en el América y espero seguir muchos años acá, pero si me tengo que ir porque no se dan los resultados, seguramente otro equipo me dará las posibilidades de seguir trabajando y siempre estaré agradecido con los que me dan trabajo”, declaró el entrenador.

Miguel Herrera prepara a su equipo para jugar tres clásicos seguidos, el primero ante Chivas el próximo sábado en el Estadio Azteca, luego Cruz Azul y después Pumas, y se ha comprometido a sacar los nueve puntos.

Te puede interesar:

Miguel Herrera ya anda de llorón por jugar tres clásicos seguidos

América tendría duras bajas en la delantera para el clásico ante Chivas

Devaluado: Giovani dos Santos ya cuesta menos que la “Chofis” López