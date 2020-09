StopVIH se solidariza con todas las familias que han perdido familiares ante el Covid-19

Desde la Organización StopVIH nos solidarizamos con cada una de las familias que han perdido a sus seres queridos en la lucha contra el Covid19. Pandemia que lejos de estarse controlando en nuestro país, muestra un crecimiento que preocupa, tras el colapso de los servicios de salud y la falta de dotación de equipos de bioseguridad para el personal de salud que está al frente de atender a las personas sospechosas y contagiadas con el coronavirus.

“Nuestro llamado a la población es a no olvidar que estamos frente a una pandemia aún desconocida por la ciencia médica, un virus al que todavía no se le ha hallado una vacuna definitiva o medicamento específico y que ha mostrado lo potente que es. Nos preocupa ver cómo las personas han relajado las medidas de prevención y olvidan el ABC para cuidarse del contagio, que no es más que el uso de mascarilla, el distanciamiento social y el lavado o desinfección de manos”, manifestó Silvimar Campos, directora de StopVIH.

Por otro lado, “no podemos olvidar una situación que agrava el panorama y es la vulnerabilidad con la que están trabajando nuestros médicos y todo el personal de salud, sin la dotación adecuada de equipos de bioseguridad que les garantice protección al momento de exponerse al virus. No cuentan con lo más básico como son las mascarillas N95 ni guantes ni todo el traje que es necesario para su seguridad”, añadió.

En Nueva Esparta, entre el domingo 06 y el lunes 07 de septiembre han fallecido 5 médicos, sumados a otras personas, que también perdieron la vida como consecuencia de complicaciones de salud, derivadas del Covid19.

Desde la sociedad civil estamos llamados a generar alianzas que permitan poder ayudar a quienes están en este momento en primera línea, exponiendo su vida, es necesario no olvidar que los médicos y el resto del personal de salud no son héroes con superpoderes, son personas que están arriesgándose para cumplir con su deber de atender, tratar y curar a las personas que han contraído el Covid19. Y por otro lado desde nuestras tribunas debemos seguir llamando a la conciencia de las personas acerca de la necesidad de acatar las recomendaciones de los organismos competentes porque “solo así podremos salir airosos de esta pandemia, no olvidemos que el virus sigue ahí, la pandemia no ha cesado y todos los días estamos expuestos a este virus. Conciencia junto a las recomendaciones son vitales en este momento”, finalizó Campos.

El Sol de Margarita