Video de una niña cayendo de una ventana: La salvan los vecinos

El video de una niña cayendo de una ventana en China se viraliza en redes sociales. Los hechos ocurrieron el jueves en la provincia de Jiangxi, en China.

Medios locales reportan que la menor quedó sola en casa de sus abuelos y jugaba en una habitación del tercer piso.

Por accidente se salió por la ventana y empezó a gritar y llorar mientras estaba colgando a varios metros de altura.

Afortunadamente varios vecinos habían escuchado los gritos y prepararon una manta con la que lograron atrapar en el aire a la chiquilla.

Watch: Four-year-old falls off window, rescued by neighbors with a blanket #ChinaBuzz pic.twitter.com/JaVchvoYFC

— CGTN (@CGTNOfficial) September 12, 2020