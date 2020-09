😯Se cae fichaje de Suárez con la Juve -🤔A Miguel Herrera le vale que lo corran -👏Ecuatoriano hace historia en el Tour de Francia

Lo que pasó ayer 🧐 1. No pudo fichar con la Juve y Luis Suárez podría permanecer en el Barcelona El fichaje por la Juventus se ha complicado terriblemente ya que la ciudadanía italiana de Suárez no llegaría antes del 6 de octubre, fecha límite para registrar jugadores en Champions League, es decir, el uruguayo no podría participar en la competencia internacional más importante😮 Dato: Aficionados del Atlas hacen colecta de $1.5 dólares al mes para fichar a Luis Suárez 🤣 😶 2. A Miguel Herrera le vale que lo corran del América Ante las críticas Miguel Herrera apuntó que lo tiene sin cuidado porque si lo corren del América no tardara en tener otro empleo🤓 Dato: Además de las críticas a Herrera la afición califica de fracaso el trabajo de Giovani dos Santos que no ha jugado y ya cuesta menos que la “Chofis” López👎 🙌 3. Ecuatoriano Richard Carapaz gana el premio a la Combatividad en el Tour de Francia El ecuatoriano Richard Carapaz, quien se encontraba debutando en el Tour de Francia, consiguió el segundo lugar de la etapa 16, el primer podio para su país y ganó el premio a la Combatividad👏 Dato: Los colombianos Rigoberto Uran y “Superman” López consiguieron mantenerse en el tercer y cuarto puesto, a 1’34” y 1’45” del líder, respectivamente, mientras que Nairo Quintana cedió su posición a Adam Yates y cayó hasta el sexto lugar👇 😠 4. Lewis Hamilton podría ser sancionado por pedir justicia por el asesinato de Breonna Taylor Además de ser considerado como el mejor piloto de la actualidad, Lewis Hamilton es uno de los deportistas que más se ha manifestado en contra de la violencia racial✊

. Sin embargo, dichas propuestas podrían traerle problemas al campeón de la Fórmula 1 Dato: El fin de semana pasado, Lewis Hamilton se presentó al Gran Premio de Toscana con una playera negra que tenía en letras blancas la leyenda: “Arresten a los policías que asesinaron a Breonna Taylor”🚨 🙀 5. “La industria musical y la NBA son los barcos de esclavos modernos”: Kanye West Kanye usó twitter para despotricar en contra de las disqueras Universal, Sony y la NBA, clasificando a todas ellas como mecanismos modernos de esclavismo🙄 Dato: Las declaraciones de Kanye hacen referencia a los contratos de la NBA y las disqueras, los cuales lejos de permitirlos desarrollarse profesionalmente en ocasiones incluyen cláusulas que parecen esclavizar a músicos y basquetbolistas🤔 😂 6. Dana White se burla de los rumores de una pelea entre el Canelo Álvarez y luchadores de UFC Mientras que Saúl ‘Canelo’ Álvarez está demandando a su manager Oscar de la Hoya y el servicio de streaming DAZN, Dana White, presidente de UFC, se burla🤭del rumor de una posible pelea estelar entre el boxeador mexicano y los artistas marciales Khabib Nurmagomedov o Jorge Masvidal Dato: Uno de los puntos importantes de la disputa entre Álvarez y DAZN🤑, es que el pugilista mexicano acordó pelear con un boxeador “premium” mínimo cada año 😮 7. Dimitri Payet se burla de Neymar con fotografía del brasileño en el cuerpo de un perro Tras la denuncia de Neymar, Dimitri Payet, figura del Marsella, subió a twitter una imagen editada en la que aparece el rostro de varios jugadores del Olympique en el cuerpo de hinchas del equipo y el rostro de Neymar llorando en el cuerpo de un perro pequeño😶 Dato: Neymar y el defensa español del Olympique de Marsella Álvaro González sostuvieron un pleito fuerte en el clásico francés, dos días después, el video completo ha salido a la luz📲