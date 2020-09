California y Nuevo México piden no permitir Trump desvíe millones para muro #eeuu

Los fiscales generales de California y Nuevo México, Xavier Becerra y Héctor Balderas, respectivamente, urgieron este miércoles a la Corte Suprema que rechace el pedido de revisión de un fallo contra el desvió de parte del gobierno de 2.500 millones de dólares para construir el muro fronterizo con México.

En un escrito dirigido al Máximo Tribunal, los procuradores argumentan que los tribunales inferiores sostuvieron correctamente que los estados, como California y Nuevo México, tienen el derecho de impugnar la desviación de los fondos asignados al Departamento de Defensa.

If only the President spent as much time on real emergencies – like the current pandemic or devastating wildfires – as he did on fabricated ones, the American people would be much better off.https://t.co/ViXu3mHdqY

— Xavier Becerra (@AGBecerra) September 16, 2020