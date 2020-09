Columna Alfredo Millán Morel tomó delantera- Esperen que les avisen- Potentini Cumpleaños feliz

La Gasolina en Margarita, su escasez se ha convertido en una Tragicomedia, porque resulta que muchos cuando llegan a la Estación de servicio, lo hacen como cuando uno dice, “voy a correr el riesgo de llegar”, entonces se meten en una cola de dos días, o sea, sin saber si va a ver despacho de gasolina, se van acomodando desde el viernes por la tarde, guindan sus hamacas y otros se llevan mesas para jugar dominó o cartas, eso hasta el lunes, entonces resulta que sale un comunicado que anuncia, que esa semana no habrá dispendio del combustible y allí es donde entra lo trágico, cómo devolverse para sus casas si apenas llegaron a la Bomba con el marcador en “Échame”, yo cuando paso y los veo, no hago más que decirme a mis adentros, eso se llama Masoquismo, infligirse daño mental asimismo; así está sucediendo, y si no es verdad lo que les digo, váyanse un momento y hagan un recorrido por las Estaciones de Gasolina, ¿por qué la gente no espera a que les avisen por la Prensa?, ¿para quién es la culpa?, indudablemente que hay que ir contra alguien, ¡señores!, ustedes mismos son los culpables, por ser ansiosos, por ser desesperados, espérense hasta que el producto llegue y no le anden echando la culpa a una persona**Atención a las autoridades de Policía, están volviendo en algunas partes de la Isla la Invasión de terrenos y de casas, eso es un delito castigable con una pena de Cinco a Diez años, art 471-A del Código Penal, que dice Quien con el propósito de obtener para sí o para un tercero provecho ilícito, invada terreno, inmueble o bienhechuría, ajenos incurrirá en prisión de cinco a diez años…”así que quien crea que lo está haciendo de maravilla, la mano de la justicia, pueda que tarde mientras se averigua por parte de las autoridades, Fiscalía si es que se ha interpuesto formal denuncia por parte del propietario del inmueble o la víctima que lo ocupa, porque puede suceder que esa casa o terreno estaba siendo ocupado por un arrendatario, y una vez comprobado, pasa al Tribunal, donde las partes denunciado y denunciante deben comparecer y una vez oídas, el Juez debe darle la razón al que le tenga, o sea en este caso a la víctima, que puede ser el propietario del inmueble o el arrendatario y allí viene la condena de 5 a 10 años, nada más, por estar invadiendo lo que no es suyo, ya esa película la he desarrollado en varias oportunidades en el Tribunal, así es que no se trata de sacar al Invasor y Aquí no ha pasado nada, No, señor, quien cometa un delito debe pagar y esto no es un juego, es un delito y si las autoridades se hacen los locos, porque puede suceder que del otro lado le hayan suministrado algún Mazare, igualito van a pagar pena, así es que Mosca** Apenas ayer me suministraron tres posibles nombres de candidatos a Diputados, el Ing. Oscar David Hernández, y Luisito Villarroel, por la lista. Y en el Circuito 1, Egidio Ordaz y en Porlamar, Johan Yanez, faltan muchos que ellos mismos, los candidatos no se han querido dar a conocer, eso y que es una estrategia, bueno en el proceso del año 2015 les resultó**Indudablemente que las elecciones para el 6 D, van y esta campaña es bajo otra modalidad, debido a la Pandemia, aquí no funcionan las caminatas, menos los Mítines, Tampoco las Asambleas, hermanos, lo que funciona son los programas de Radio, que agraciadamente es uno de los Estados (el segundo después de Maracaibo) donde más se sintoniza la radio y la publicidad en la Prensa Digital, y en las columnas publicitadas en esos medios, así es que los candidatos tendrán que meterse las manos en los bolsillos para pagar sus respectivos anuncios, que exhiban programas realizables, tampoco incitar a votar por ellos, nada más porque van en una tarjeta equis, porque igualmente los partidos no son los que se están tomando en cuenta, sino al candidato, ¿Qué puede hacer desde allá en la Asamblea?** Sigo sosteniendo que la mejor vía es participar, es salir a votar, por el que sea de su apetencia, pero es la única forma que tiene la persona para criticar o ir contra la corriente, si no lo haces, de que te puedes quejar, por cierto debo felicitar a Bernabé Gutiérrez, Secretario actual de Acción Democrática en su intervención aniversario de los 79años de su partido, en esa arenga conminando al pueblo a Votar, dijo ese señor, que Venezuela era un país Democrático y que su partido era el primer creador y pieza fundamental en el sostén de la Democracia desde su Fundador Don Rómulo Betancourt y por lo tanto, su partido sería el menos indicado para ir contra esos principios, dijo que la democracia en Venezuela se inició con Acción Democracia y el no ir a votar sería un favor que se le haría al régimen de Maduro. Y sin embargo en Venezuela están divididos. **El partido PROCIUDADANOS el de Leocenis García ha venido en Margarita de más a menos, con su eslogan de luchar por la libertad y el rescate de Venezuela le está abriendo las puertas a mucha gente, debido a que allí no hay descalificaciones, sino ganas de trabajar y salir adelante, darle el voto es ayudarlos a crecer.** Me llegan apenas tres nombres como candidatos a Diputados por la Oposición, Ing. Oscar David Lista por AD y su suplente Luisito Villarroel; y para el Portachuelo Para Abajo Lic. Egidio Ordaz y Por Porlamar Johan Yánez, eso hasta el momento, porque quedan los de PROCIUDADANO, Los del Partido de Eduardo Fernández, Falcón, Bertuchi y Capriles, esperemos a ver.** Desde aquí mis felicitaciones al cumpleañero colega Ernesto Sánchez Carmona, quien fue muy felicitado por propios y extraños, que cumpla muchos años más y que Dios nos permita celebrar los 80 conjuntamente con el colega Diomedes Potentini**Por cierto Morel no espero nada y se lanzó al ruedo con una foto tipo Manuel Rosales, la cual le dio la vuelta a Venezuela, por lo menos yo la mandé a otros Países donde están varios amigos, si me contrata estamos dispuesto a revisar los términos, oíste Catire Carpio y Alfredito sigue mudo, todo lo contrario a la vez pasada, que se lanzó al ruedo mucho antes que Morel y ganó, ahora el catire Carpio (Morel) le tomó la delantera.

