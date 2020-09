El asesinato de Nima Louise Carter

La noche de Halloween de 1977, los padres de una bebé de 19 meses llamada Nima Louise Carter, la dejaron en su cuna en su casa de Lawton, Oklahoma. A la mañana siguiente, los padres de Nima entraron en shock cuando vieron que ya no estaba ahí. Como las ventanas de la habitación de Nima estaban cerradas, la teoría era que el secuestrador había estado escondido en el armario y se llevó al niño mientras sus padres dormían en el salón. Un mes después, un grupo niños estaban jugando en una casa abandonada a cuatro manzanas de la casa de Nima. Cuando abrieron el frigorífico de la casa, se quedaron aterrorizados cuando vieron el cuerpo descompuesto de un bebé. El bebé fue identificado como Nima Louise Carter, que murió de asfixia.

Un crimen similar ocurrió en Lawton en Abril de 1976 cuando un par de gemelas de 3 años, Mary and Tina Carpitcher, fueron secuestradas por una mujer joven y confinadas en un frigorífico en otra casa abandonada. Cuando las gemelas fueron encontradas dos días después, Mary estaba asfixiada, pero Tina consiguió sobrevivir. Tina identificó a su secuestradora como una niñera adolescente llamada Jacqueline Roubideaux. Aún así, por la edad de la niña su testimonio no era creíble ya que no había suficiente evidencia que corroborara los cargos al mismo tiempo. Jacqueline Roubideaux era a veces la niñera de Tina Louise Carter. Ella se convirtió en clara sospechosa después del asesinato de Nima, pero una vez más, no había ninguna evidencia clara para su implicación. Años después, Jacqueline fue arrestada por el asesinato de Nima y condenada a cadena perpetua. Ella murió en la cárcel por un cáncer de hígado en 2005, pero nunca llegó a admitir el asesinato no resuelto de Nima Louise Carter.

TKM