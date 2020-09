Familia de cartero muerto en tiroteo tras asalto en Miami demanda a policías #eeuu

La familia de Frank Ordóñez, un repartidor de correos de la compañía UPS muerto en diciembre pasado durante un tiroteo policial tras una persecución a dos ladrones, demandó a seis departamentos de Policía de Florida por improvisar y no tener en cuenta a los civiles durante el operativo en el que murieron los dos asaltantes.

Ordóñez, de 27 años, fue tomado como rehén junto con el camión de correos por los dos asaltantes de una joyería en Coral Gables, en Miami-Dade, que se dieron a la fuga en dirección al norte, hacia el condado de Broward.

La persecución al alta velocidad, que fue televisada en directo por canales locales, mostró al final un gran tiroteo en plena hora pico en una intersección vial de la ciudad de Miramar contra el vehículo de la mensajería.

La policía salió de sus vehículos y se acercó al camión con sus armas desenfundadas, utilizando los vehículos de los transeúntes como protección.

En el camión fueron abatidos los dos asaltantes, Lamar Alexander y Ronnie Jerome Hill, como también Ordóñez, tras recibir impactos de por lo menos una veintena de oficiales de policía en medio de transeúntes y conductores.

Durante el hecho, ocurrido el 15 de diciembre de 2019, además murió un transeúnte Richard Cutshaw, mientras que otro, Carlos Laros, resultó gravemente herido.

La demanda fue presentada por las familia Ordóñez y Laros contra las agencias policiales de Miami-Dade Doral, Broward, Miramar, Pembroke Pines, como también contra la Patrulla de Carreteras de Florida.

Detalla que los oficiales no detuvieron el camión en un área que no estuviera poblada por civiles y no pudieron evacuar la avenida de Miramar.

Los departamentos también están acusados de no negociar con los ladrones en un esfuerzo por evitar el uso de la fuerza y de no comunicarse entre sí para desarrollar un plan para abordar la situación de los rehenes.

Según la querella, las agencias no siguieron los «procedimientos y prácticas policiales estándar para realizar una persecución vehicular» y dispararon «incorrectamente» contra el camión sabiendo que había automóviles civiles alrededor.

La demanda busca daños específicos para la familia Ordóñez y Laros. EFE News