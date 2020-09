La moda de EE.UU. se vuelca en las elecciones presidenciales #eeuu

Un grupo de diseñadores de moda de EE.UU. encabezados por el rompedor Virgil Abloh presentaron este miércoles en la «Fashion Week» de Nueva York (NYFW) una línea de ropa de temática electoral para animar a registrarse y votar en las próximas presidenciales, un nuevo ejemplo de la gran implicación del sector en causas políticas y de justicia social.

La NYFW vive un evento muy diferente a lo habitual, no solo por el impacto de la COVID-19 en el sector, que ha llevado a muchas marcas a saltarse esta edición u optar por pasarelas digitales, sino por la gran concienciación que muestran la organización, los participantes y el público con dos temas de rabiosa actualidad en EE.UU.: las elecciones y el racismo.

En la azotea de los Spring Studios, sede oficial de la cita, la modista Abrima Erwiah recibía hoy en pequeños grupos distanciados a periodistas y amigos luciendo una camiseta con el logo «Model Voter» (votante modélica), una mascarilla desteñida que le tapaba la boca pero con la que decía «vote» (vota) y una chapa con la que avisaba de que es «temporada de elecciones».

Erwiah, cofundadora de la marca social Studio 189 junto a la actriz Rosario Dawson, se ha convertido en una de protagonistas de esta NYFW por su campaña «Fashion Our Future» (Diseña nuestro futuro), una iniciativa con la que ha movilizado al sector de la moda a implicarse en el proceso democrático de cara a los comicios del 3 de noviembre, en los que Donald Trump busca la reelección.

In the fashion world, thinking only about clothing is the safe move. The new voter initiative @fof__2020 started by @Studio189NYC founders @rosariodawson + Abrima Erwiah and @virgilabloh is «redesigning what fashion looks like right now.” #WorkWorthDoing https://t.co/GCjVqfM8GX

— ThoughtMatter (@ThoughtMttr) September 14, 2020