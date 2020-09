La razón de Danna Paola para no seguir en Elite

View this post on Instagram

Es una locura saber que hace dos años durante uno de los momentos más “dark” en mi vida, salió esta canción, no sabía que sería la última gota que derramaría para poder drenar esa emoción que me carcomía por dentro y poder sanar. Era solo un regalo de mi para mi, un recordatorio para que jamás se me olvidase que primero tengo que amarme a mi para poder amar a quien pudiese llegar a mi vida… y poder volar aún así con las alas rotas, pero libre. Y hoy es así ☁️🤍 Hoy es hermoso ver esto realizado, plasmado y generando tanta emoción en ustedes! 🙏🏼acompañada de un gran amigo a quien admiro tanto y es un sueño hecho realidad el haber convertido esta canción en algo más mágico de lo que ya era para mi. @mikainstagram ⚫️⚪️ Gracias por ser parte de todo esto!! 🤍🤍🙏🏼much much love! #MEMYSELF