Libros Recomendados: Entre Sentimientos

Sinopsis

La vida es una montaña rusa que nos hace estar más arriba o más abajo según nuestro estado de ánimo. Por eso es importante saber disfrutar de las emociones positivas y ser capaz de superar las negativas.Entre sentimientos te ayuda a vivir esos momentos de serenidad, confusión, amor, gratitud e incluso odio que todos experimentamos.En tus manos no solo tienes un libro, también la posibilidad de hacer terapia contigo mismo y sacar lo mejor de ti. Y cuando hayas terminado este camino, regálaselo a esa persona que te gustaría que supiera cómo te sientes realmente.Enfréntate a las emociones de la mano de Tamara Gorro.«He tenido la suerte de nacer en una familia muy humilde. Supe muy pronto que los valores que me habían inculcado en casa serían los que me acompañarían el resto de mi vida. Decidí que la felicidad iba a estar siempre presente en mí. Y que la mujer en la que me he convertido seguiría soñando al lado de un hombre maravilloso, de unos hijos que me inspiran a diario y de unos amigos y una familia ejemplares. Ellos hacen que sea como soy, Tamara Gorro».

Autor: TAMARA GORRO

Materia: Autoayuda

Páginas:160

