Secuestran a una bebé venezolana en Trinidad y Tobago

Una niña venezolana de nueve meses fue secuestrada por una mujer no identificada en Chaguanas, Trinidad y Tobago este martes 15 de septiembre.

La madre, identificada como Valentina Hernández; dijo que una “mujer delgada” se había llevado a su hija Sofía Rivas alrededor de las 7:30 de la mañana.

“La mujer, a mí me parece india, vino al lugar donde estamos alquilando. Me saludó y después de hablar un rato, la mujer, fue muy amable y me dijo que se quería llevar a mi bebé para comprarle un jugo en el supermercado que está debajo del departamento donde vivimos”, dijo Hernández agitada, reseñaron medios.