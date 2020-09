Secuestraron a una bebé venezolana de tan solo nueve meses en Trinidad y Tobago

Una niña venezolana de nueve meses fue secuestrada por una mujer no identificada en Chaguanas, Trinidad y Tobago este martes 15 de septiembre

La madre, Valentina Hernández, dijo que una “mujer delgada” se había llevado a su hija Sofía Rivas alrededor de las 7:30 de la mañana.

“La mujer, a mí me parece india, vino al lugar donde estamos alquilando. Me saludó y después de hablar un rato, la mujer, fue muy amable y me dijo que se quería llevar a mi bebé para comprarle un jugo en el supermercado que está debajo del departamento donde vivimos”, dijo Hernández agitada.

Más tarde, las cámaras de circuito cerrado de televisión del supermercado grabaron a la mujer caminando por los pasillos con la bebé Sofía en brazos antes de irse en un automóvil Nissan gris con las placas PCU 642, el cual estaba estacionado cerca y era conducido por un hombre.

Al darse cuenta de que la mujer se había ido con su hija, Hernández denunció el secuestro a la policía de Chaguanas.

La madre desesperada le ruega a cualquiera que haya visto a su bebé o conozca su paradero que llame a la comisaría más cercana.

Hasta el momento en que se publicó este artículo, el paradero de la bebé Sofía sigue sin conocerse.

Cactus24