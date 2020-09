+VIDEO | Sindicato de Maestros: Istúriz y Maduro son el virus responsable de la catástrofe educativa

Griselda Sánchez, vocera del sindicato de maestros, hizo un llamado para que los padres no se presten a la “mentira” que es la educación a distancia en Venezuela, considerando las fallas en los servicios como la electricidad y el Internet, además de que los padres no tienen la preparación y pedagodía de los docentes para instruir a los alumnos.

“Nosotros le hacemos un llamado a los venezolanos, los maestros vamos a hacer una campaña de concientización para que más nadie se preste a la mentira de la educación a distancia”, manifestó Sánchez a los medios de comunicación este 16 de septiembre, agregando que rechazan los anuncios de Nicolás Maduro de que los padres sean instruidos durante las semanas de flexibilización.

“Aristóbulo Istúriz y Nicoás Maduro son el peor virus, son los responsables de la catástrofe educativa”, sentenció la representante de los docentes.

La vocera mencionó que “los únicos que están yendo a las escuelas son los irresponsables de Chamba Juvenil que no entienden lo que estamos viviendo en el país” con la pandemia y además dejó claro que el problema no es solo el virus, sino el salario de los docentes que no alcanza para cubrir ni la mitad de la canasta alimentaria.

Maduro realizó este 15 de septiembre algunos anuncios sobre el retorno a clases. Reiteró que este miércoles 16 de septiembre inicia el periodo escolar a distancia, indicó que el primero de octubre inician las clases en todos los liceos y las escuelas técnicas y también comentó que, a partir del 5 de octubre, se abrirán las escuelas y liceos como centros de asistencia pedagógica durante las semanas de flexibilización.

