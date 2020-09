VIDEO: «Un par de prótesis no tienen por qué ser el juguete de mi marido»: Mabel Cartagena se confesó sobre el retiro de sus implantes #colombia

Por medio de un video con la dinámica de preguntas y respuestas, la presentadora Mabel Cartagena dio a conocer lo que opina su esposo sobre su retiro de prótesis mamarias; además dio a conocer porqué decidió volver a su busto natural.

Una de las preguntas que le hicieron a la presentadora fue sobre lo que dice su esposo sobre el retiro de sus prótesis, a lo que ella respondió que: “Este es mi cuerpo, este no es el juguete de Sebastián, un par de prótesis no tienen por qué ser el juguete de mi marido”.

Además aseveró que si su esposo llega a quedar calvo o llega a quedar barrigón, “yo no voy a dejar de estar con él por esas condiciones, así que agradezco enormemente que mi esposo piense igual que yo y que él me ama por lo que soy y no por unos plásticos”.

Asimismo, la presentadora contó por qué tomó la decisión de quitarse las prótesis y tiene que ver, según ella, con la T de cobre, pues dice que después de los efectos adversos que vivió con este método de planificación, conoció sobre el síndrome ‘Asia’ y la enfermedad de los implantes mamarios; ahí fue cuando decidió no tener ningún cuerpo extraño e su organismo que le pudiera generar daños físicos y emocionales, aseveró la presentadora.

