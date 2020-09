ALERTA + borrell «UE descarta envio de misión a ensayo del #6d

El Alto Representante de la Unión Europea, Joseph Borrell, descartó el envío de una misión de observación electoral a Venezuela si no hay cambios en las condiciones y el calendario electoral.

Fuerte apoyo de los Ministros del ICG para seguir trabajando por una salida política negociada a la crisis de #Venezuela. La celebración de elecciones libres y justas es clave. Solo cambios importantes en las condiciones y el calendario podrían permitir el despliegue de una misión de observación electoral de la UE dijo Borrell desde su cuenta de twitter.

Strong support from Ministers of the ICG to continue working for a negotiated political solution to #Venezuela crisis. The holding of free & fair elections is key. Only important changes to conditions and time-frame could allow deployment of an EU Electoral Observation Mission