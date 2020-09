Alicia Banquez Live On en el Centro Cultural BOD

Cantante venezolana ofrecerá un concierto que podrá disfrutarse

vía streaming, a través de la plataforma Play de Ticketmundo

El 1º de octubre, a las 7:00 p.m., desde la plataforma Play de Ticketmundo, Alicia Banquez hará su reaparición en los escenarios del Centro Cultural BOD, en el marco de la programación #CCBODTuCasa.

Ya es posible adquirir los accesos a este espectáculo que se ofrecerá hasta el domingo 4 de octubre y podrá ser disfrutado desde cualquier parte del mundo. Banquez ofrecerá un meet & greet para encontrarse con el público en una amena charla, el lunes 5 de octubre, a las 7:00 p.m., a través de Zoom.

Esta artista venezolana se dio a conocer en el reality Fama, sudor y lágrimas de RCTV, en 2005. Posteriormente, destacó como uno de los talentos emergentes del show A todo volumen, musical en el cual se retrata a la ciudad de Caracas, en la década de los 80. Con Blues en negra, su primer espectáculo como solista, en 2019, en el Centro Cultural BOD, ofreció al público una selección de hits de sus divas favoritas del soul, del blues y del jazz. En diciembre del año pasado, también en este centro cultural, participó en A ti te cantamos, un inolvidable espectáculo navideño.

En cada show, Banquez ha demostrado su potente voz, su versatilidad, su ágil desplazamiento en escena y su habilidad para cantar en español y en ingles.

Este año, como parte de un nuevo proyecto musical que ha titulado Soundtrack Live, la interprete ha recopilado canciones de distintas décadas que han inspirado su pasión por la música, adaptadas a su particular estilo pop-soul. Así, Banquez ha entrado en las primeras posiciones de reconocidos rankings a escala nacional e internacional, además de estar entre las preferencias de los usuarios de prestigiosas plataformas digitales, en el sector musical.

Más específicamente, esta cantante impuso en el Record Report el tema El perdón, un cover del éxito popularizado originalmente por Nicky Jam y Enrique Iglesias. Luego, volvió a las posiciones estelares de esta famosa lista con Mi historia entre tus dedos, a dúo con Chico Castillo, ex integrante de la agrupación The Gipsy Kings, una versión flamenco del éxito original de Gianluca Grignani. Recientemente, estrenó el sencillo I’d Rather Go Blind para el mercado internacional, un tema de la recordada cantante estadounidense Etta James. A la par, estas interpretaciones de Banquez han tenido buena receptividad en iTunes, spotify y amazon.com.

Asimismo, personalidades del mundo de la música han quedado cautivadas con el talento y las condiciones vocales de esta nueva estrella, entre ellas: Franco De Vita, Yordano, Marta Sánchez, Rosana y Diego Torres.

Ahora, Alicia Banquez está lista para ofrecer todo su talento en Live On, a partir del próximo 1º de octubre. Los accesos, que están a la venta a través de http://play.ticketmundo.com, pueden obtenerse en dos modalidades: solo función y función + meet & greet. Definitivamente, esta es una cita que los seguidores de la buena música no se pueden perder. Mayor información por @cculturalbod en las diversas redes sociales.

