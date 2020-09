Carrera contrarreloj para trámites de ciudadanía antes de alza de tarifas #eeuu

El Día de la Ciudadanía significa este año una carrera contrarreloj para un gran número de inmigrantes que deben presentar sus solicitudes de naturalización antes del próximo 2 de octubre, cuando se dispararán las tarifas de numerosos trámites migratorios en un duro golpe a los bolsillos de los residentes que quieren hacer el Juramento de Lealtad a Estados Unidos.

El pasado 31 de julio el Servicio de Inmigración y Ciudadanía anunció que aplicará a partir del 2 de octubre un incremento promedio de 20 % en sus tarifas, pero que en algunos casos llega a 535 %, para financiar el 97 % de sus operaciones.

Uno de los más afectados con el nuevo incremento es el proceso de naturalización, que pasará de 640 a 1.170 dólares, cifra a la que se le debe sumar el pago del proceso de los datos biométricos.

“Son más de 500 dólares que en estos momentos no son fáciles de conseguir, y menos para personas como yo que ya no trabajamos”, dijo a Efe Rosalía Soto, de 68 años.

Soto, oriunda de México, es residente permanente de Estados Unidos desde hace más de una década y actualmente enfrenta problemas de salud que le impiden trabajar.

La mexicana había estado retrasando su proceso de naturalización por la falta de recursos, además de que no domina bien el inglés y le teme al examen que debe aprobar.

“Le tengo miedo a las preguntas pero más a este Gobierno de (el presidente Donald) Trump porque creo que nos quiere sacar a todos, sin papeles o con papeles”, asegura la inmigrante.

Soto no sería la única que se encuentra en esta carrera contrarreloj. Salvador Sanabria, director de El Rescate, en Los Ángeles, dijo que su organización ha visto en las últimas semanas un aumento de residentes permanentes que responden al llamado de su campaña de naturalización, la mayoría empujados por el aumento de las tarifas y las políticas antiinmigrantes de la actual Administración.

El activista destaca que este 17 de septiembre, fecha en que se celebra el Día de la Constitución y la Ciudadanía en Estados Unidos, no es para festejar.

“Aunque el Gobierno ha tratado de justificar los aumentos para sostener a USCIS, se ve que la intención es afectar al mayor número posible de solicitantes, y sabe por dónde pegarles: por el bolsillo”, opina.

En este sentido, el abogado de inmigración Fernando Romo, asesor de la Asociación de Salvadoreños de Los Ángeles (ASOSAL), destaca que además de los aumentos en algunos procesos este 2 de octubre entra en vigencia una nueva regla que hará más difícil para los inmigrantes pedir la excepción de pago.

“El Gobierno se pondrá más estricto. Desde octubre no solo el inmigrante debe estar recibiendo algún beneficio público sino que debe demostrar su incapacidad de pago entregando evidencia de sus ingresos y sus gastos”, explica el jurista.

