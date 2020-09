Columna Alfredo Millán #17s + Se alegró la «vieja Militancia»- De los de VP solo Uno-La falla No es solo Eléctrica

Los Margariteños y navegaos, como si estuviesen ávidos de informaciones politicas de impacto, apenas se asomó el nombre del posible candidato a la Gobernación del Estado Morel Rodríguez y se alborotó el avispero, a mi correo llegaron infinidades de comentarios, les puedo decir, que no soy delos que lanzo cosas así por capricho o llamar la atención en forma amarillista, no, yo consulté con su Jefe de Campaña, Felipe Rodriguez, que es su hermano y me dijo, que si va su candidatura, y es una ficha imperdible, esta información alegró a esa vieja militancia y grandes colaboradores Victor Espinoza (Secretario General, ejemplar), Manuel Millán, gran colaborador, Antonio (Toño) Fermín, entre otros **Igualmente les paso a proporcionar a los Candidatos de Voluntad Popular en el Estado Nueva Esparta, esta es la otra cara de esa Organización, porque como sabemos su principal dirigente Leopoldo López y Juan Guaidó han manifestado que ellos no van al proceso eleccionario, así que cumplo con publicar lo que me ha llegado y la verdad es que solo conozco en lo personal a uno de ellos: LISTA 1. Joxsafat Carreño; 2. Edmundo Prieto Silva (el conocido, que es de La Asunción); 3, Anastassia Delpino; 4 Marco Franco Arocha; 5 Daniela Merentes y 6 Reniher Suarez. circuito 1 Zenaida González y Suplente Carlos Rafael Hernández; Principal Félix Valerio y Lelys Daboin y por el Circuito 2 Anamar Díaz y Daniel Rosario**Como ha sido el deber de esta columna informarles lo más importante de lo que aquí acontece, porque no podemos salir al público y sobre todo a los que me leen desde el Exterior, que son bastantes, que las cosas están aquí marchando sobre ruedas o todo es color de rosas, ya por ejemplo les he dado sobre las penurias que padecen los dueños de vehículos con lo de la gasolina; el otro problema que se está viviendo son los racionamientos de la Energía Eléctrica, es decir, ocurren cada 4, 5 y hasta 6 horas , todos los días, no es que sean cortes, sino simplemente se trata de fallas eléctricas por averías en las principales Plantas de La Luisa Cáceres, según manifestó el Protector que se trataba, que una de las máquinas se había fundido y como esos repuestos vienen del exterior y en Dólares, se conoce lo que eso podría demorar; pero sin el ánimo de comparar, en épocas del Dr. Virgilio Ávila Vivas y luego de Morel Rodríguez, esas situaciones no se padecían, y con Mata Figueroa, cuando el Cable submarino entró en colapso, pudo lograr la traída de 50 plantas Eléctricas, que se instalaron por la vía del Canódromo y sin embargo no se sabe quien se las llevó y menos para donde. Y sin el ánimo de agobiarlos más con problemas, pasemos a ver otra cara, donde podamos olvidarnos un poco de tanta tragedia, por cierto que en estos días leyendo una obra, de variados contenidos, en parte, Filosófica, Sociológica, Jurídica y espiritual, sobre la importancia de la amistad, de la conveniencia de intercambiar ideas con alguien, que muy bien podría ser su vecino y lo más prudente es tener “amigos”, lo que siempre les he dicho, no hay una cosa más valiosa que el buen amigo, digo buen, porque hay veces que algunos salen con una patada que te dejan fuera, sin embargo yo sigo creyendo en la amistad y en los amigos, trata de conservarlos o sea de regarlos como cuando una mata o una flor se les echa el agua, porque sabemos lo que ocurre si no se hace, se SECA, un amigo, decía un Filósofo, es un Tesoro, es aquella persona a la que uno acude en momentos de angustia, de desespero, es un hombro para apoyarse; a los amigos no se les pone en duda, si eso lo haces, es porque esa amistad estaba fundada sobre pies de barro, el cuento de la obra es de un matrimonio muy joven que pierden el primer hijo, aquello desesperó al marido y perdió la buena voluntad, las ganas de vivir y la creencia en Dios, sin embargo acude con su esposa donde un amigo a pasar unos días, y al verlo este le dice ¿cómo andas?, “bueno, bien” sin embargo el amigo le dice “Y que más”, o sea, buscando que el amigo le dijese más cosas, porque se le leía en su cara el desespero, al echarle el cuento, el amigo le dijo, No puedes echarte a morir, tienes que sobreponerte a eso, porque así como Dios te puso esa prueba, te brindará o recompensará con algo superior, no pierdas la fe, cree en él”; he allí lo que significa el buen amigo, por eso hay que creer en la amistad** Con razón el Dr. Alberto Arteaga Sánchez, profesor de Derecho Penal de la Universidad Central de Venezuela, Ex Decano de la Facultad de Derecho en esa casa de Estudios, autor de varias obras en materia Penal, dice, porque aún está vivito y coleando, que existen los que se llaman Penalistas y que más de las veces, dan pena, y hacía referencia en esas defensas que dan lástima, que no hay fondo en las exposiciones, sino que son cortas, bien porque el Abogado no sabe exponer con contundencia y conocimiento de la materia lo referente a una buena defensa, y de allí el fracaso, el Abogado, por eso se llama Abogado, porque aboga por otro, defiende, ataca y destruye los argumentos Fiscales, quien es el principal denunciante en esa causa, no se puede ir a decir, Mi cliente es Inocente y solicito para él le sea sobreseído la presente causa; no, Hermano, a mi me decían profesores como el Ex Presidente de La Sal Penal, por cierto Margariteño, José Agustín Méndez, el Dr. Aquiles Monagas, el mismo Arteaga Sánchez, el Dr. Iván Rincón, también ex presidente de La Corte Suprema de Justicia, que no hay que esperar a que la causa llegue a la Audiencia Preliminar, sino que desde la misma Audiencia de Presentación hay que enseñar los dientes, hay que crearle al Juez dudas si es que notas que el Fiscal está muy afincado en la acusación con visos de convencer al Juez, que de paso, en su mayoría, no son capaces de ir contra los elementos de convicción expuestos por el Fiscal, los que para mí, siempre lo digo, no son más que copias al carbón del acta policial, porque si a ver vamos, ellos,(los Fiscales) con sus excepciones no les da tiempo para preparar una acusación bien llevada o investigada porque como sabemos, no tienen tiempo ni se dan abastos, cada Fiscal en Nueva Esparta, lleva más de Siete mil causas y me quedo corto, no tienen tiempo para preparar la acusación**El Delito de Invasión no es para que se interponga por ante la Defensoría del Pueblo, es un delito 471-A, que amerita su investigación cuya pena es de 5 a 10 años, y es la Fiscalía la facultada para darle Inicio al procedimiento, de lo contrario va a llegar un momento en que las Invasiones van hacerse populares, el Gobernador Mata Figueroa, les había puesto un Parao, impuso las actuaciones Policiales, pero esto se ve que de nuevo las están usando los facinerosos, ¡Dra. Fiscal Superior! Por favor, con todo el respeto que se me merece como Abogado en ejercicio, que se les inicien los procedimientos a los que invaden predios, casas, apartamentos, bienhechurías, rancherías en este Estado**

