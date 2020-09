Diseño de puertorriqueña se incorpora a la Estación Internacional Espacial #eeuu

La investigadora puertorriqueña Camila Morales consiguió que un equipo de su autoría diseñado para producir energía a partir de materia de desecho viaje a fin de este mes a la Estación Espacial Internacional como parte de un proyecto de la NASA.

La Universidad de Puerto Rico, donde desempeña su labor la investigadora, informó este jueves a través de un comunicado que la iniciativa pondrá en el espacio el nombre de Camila y el del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico.

El equipo consiste en el diseño, construcción y evaluación de un sistema electroquímico -no mayor que una caja de zapatos- mediante el que la NASA intenta identificar alternativas para aprovechar, sobre todo para misiones largas, como un viaje a Marte o una estancia prolongada en la Luna, todos los remanentes o material de desecho de lo que se envía al espacio, entre estos la orina humana que, luego de ciertos procesos, produce amoniaco y con esto, energía.

COMENZARÁ A FUNCIONAR AUTOMÁTICAMENTE

Cuando este equipo sea colocado en la EEI deberá comenzar a funcionar automáticamente y llevar a cabo el experimento mediante sus dos bombas de líquido y dos sistemas de electrodos, detalla el comunicado.

La creación de Camila despegará el 29 de septiembre del año en curso en un lanzamiento que se realizará desde la isla Wallop, Maryland, cerca de la costa de Virginia, donde la NASA tiene un centro.

La investigadora y científica es maestra certificada por el Departamento de Educación de Puerto Rico, mientras contempla finalizar su doctorado en Química en diciembre.

«En realidad no he reflexionado en la magnitud o impacto que puede tener mi proyecto. He estado demasiado ocupada, pasito a pasito», dijo Camila.

Para el doctor Carlos Cabrera, profesor de Camila, «este proyecto ha sido un trabajo arduo, difícil pero ya culminado y me siento muy orgulloso de Camila y por ver su proyecto en la Estación Espacial Internacional, en el primer experimento electroquímico en el espacio en el que participa la Universidad de Puerto Rico y nuestro recinto».

PODRÁ UTILIZARSE PARA OTROS EXPERIMENTOS

«Esa plataforma que ella diseñó se podrá utilizar para otros experimentos de otros científicos que requieran cero gravedad en el espacio, bien sea en la Estación Espacial, en la Luna, en Marte o donde sea», añadió.

«El 29 de septiembre su equipo partirá a la Estación y tenemos la certeza de que el experimento será exitoso», indicó.

Para el doctor Luis Ferrao, rector del Campus de Río Piedras de la UPR, este logro merece felicitaciones y reconocimiento para Camila,

Por su parte, el presidente de la UPR, Jorge Haddock, destacó la importancia que tiene el proyecto de Camila para la institución, la comunidad científica y para Puerto Rico.

La EEI funciona desde 1998 con equipos de astronautas e investigadores de las cinco agencias del espacio participantes, la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio (NASA), la Agencia Espacial Federal Rusa (FKA), la Agencia Japonesa de Exploración Espacial (JAXA), la Agencia Espacial Canadiense (CSA) y la Agencia Espacial Europea (ESA). EFE