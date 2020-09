el estreno de Tamara Falcó como colaboradora #españa

Después de su paso por ‘Masterchef Celebrity 4’, Tamara Falcó parece que le ha cogido gusto a salir en la televisión. Es por eso por lo que hoy mismo se ha estrenado como colaboradora en ‘El Hormiguero’. La hija de Isabel Preysler estrenó la temporada del programa siendo la primera invitada, donde confirmó que se incorporaba como colaboradora al programa de Antena 3.

En los últimos días todos se preguntaban que qué era lo que pasaba con Tamara Falcó ya que, desde el día de su entrevista no había aparecido por el plató. Pero ya ha llegado el día en el que la hemos visto en acción y ¡Vaya estreno! Tamara ha dado el cien por cien en su primer día de trabajo.

Para demostrar que estaba muy implicada, Tamara ha capitaneado el famoso baile con el que los colaboradores siempre inician el programa, y no lo ha hecho nada mal, especialmente teniendo en cuenta del gran respeto que le daba el hecho de bailar en público. Pero todos han estado muy pendientes de ella y, finalmente, ha salido mejor de lo que esperaban.

El comienzo de Tamara Falcó ha sido tan esperado que incluso ha conseguido eclipsar el regreso de Pilar Rubio después de haber sido madre por cuarta vez. La colaboradora se ha mostrado muy feliz con su vuelta al trabajo.

La liada de Pablo y Tamara en ‘El Hormiguero’ por la que han tenido que pedir perdón

Durante su primera aparición en el programa, dijeron que Tamara le comentó a su madre de pequeña que quería ser monja y que la Preysler la llevó a un convento. Pero parece que esto no fue así del todo, de ahí a que hayan tenido que pedir perdón a ‘mami’ ante esta situación.

«Mi madre no conoce tantos conventos, simplemente me dijo que muy bien y yo no volví a sacar el tema», ha confesado Tamara ante la confusión del programa pasado. «Me ha dicho que diga que ella no miente», ha proseguido diciendo en su estreno como colaboradora en ‘El Hormiguero’.

«Vamos a tener que hacer una sección para ver cómo llevas la discusión con tu madre», le ha dicho Pablo Motos a Tamara Falcó entre risas y es que parece que Isabel Preysler es demasiado exigente y que incluso le manda correcciones a Tamara sobre lo que dice o deja de decir en la televisión.

A pesar de este pequeño desliz, el estreno de Tamara Falcó en ‘El Hormiguero’ ha sido apoteósico. Parece que ha gustado más que la colaboración de Cristina Pedroche durante la pasada temporada ya que esta última no ha conseguido renovar su contrato de colaboración con el programa de Pablo Motos. La han sustituido de forma muy rápida.