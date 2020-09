Exasesora de Pence acusa a Trump de priorizar su reelección frente a pandemia #eeuu

Una exasistente del vicepresidente de EE.UU., Mike Pence, criticó este jueves en un video la gestión del mandatario del país, Donald Trump, frente al coronavirus y aseguró que a él sólo le interesan las elecciones de noviembre próximo, por lo que anunció que votará por el aspirante demócrata Joe Biden.

Olivia Troye, que fue asesora de Seguridad Nacional de Pence y miembro del grupo de trabajo de la Casa Blanca para la COVID-19, afirmó en la grabación, de casi dos minutos, que Trump no ha protegido a los estadounidenses frente a la pandemia, porque sólo le interesa ser reelegido.

«Saben, he estado en el grupo de trabajo para la COVID desde el día uno, creo que el virus era muy impredecible, al principio había muchas (cuestiones) desconocidas, pero hacia mediados de febrero sabíamos que la cuestión no era si la COVID se convertiría en una gran pandemia aquí en EE.UU., sino cuándo lo haría», indicó Troye.

Sin embargo, agregó, «el presidente no quería oír eso porque su mayor preocupación era que estábamos en un año electoral, y cómo iba a afectar esto a lo que considera su historial de éxitos».

Troye aseguró que para ella fue «impactante» ver a Trump asegurando que el coronavirus era «una farsa» y que todo estaba bien, cuando desde el Gobierno se sabía que no era cierto.

«La verdad es que en realidad a él no le importa nadie más que él», zanjó la exasesora en el video, publicado en Twitter por el grupo Votantes Republicanos contra Trump.

Wow. @OliviaTroye was Pence’s lead staffer on COVID. «When we were in a task force meeting, the president said, ‘maybe this COVID thing is a good thing… I don’t have to shake hands with these disgusting people.'»

