Falsos policías roban S/800 a jubilado de 83 años #perú

Delincuentes disfrazados de policías intervinieron al anciano mientras caminaba para una supuesta intervención cambiando los billetes por papel periódico entregado en un monedero

Lamentable. Un hombre de 83 años realizó una denuncia en el distrito de Comas luego de que fuese vilmente engañado por unos ladrones identificados como falsos policías quienes le arrebataron de sus manos S/800, dinero que había retirado de su pensión.

El jubilado narró que mientras caminaba por las calles de Carbayllo y Cahuide fue interceptado por tres hombres fingiendo ser agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP). Tras ello, los malhechores pidieron al anciano que se detenga y entregue du DNI.

“Estaba viniendo solo y me dicen ‘señor, un momentito. Por favor, deme su DNI, soy policía, estamos haciendo un seguimiento. Por este barrio corre mucho billete falso”, contó.

Posterior a ello, el jubilado narra que tras la solicitud de los supuestos agentes y el distintivo que llevaba uno de ellos le hizo creer que era cierto y entrego su dinero con la finalidad de que se corrobore que no eran billetes falsos.

En las imágenes, grabadas por las cámaras de seguridad del lugar, se logra observar que en la escena aparece una mujer que supuesta mente había sido engañada con billetes falsos.

“[Me dijo] ‘¿Usted de dónde viene?’. Le dije del banco. Me he ido a cobrar. Y vino otra señorita. No sé de dónde hizo su aparición, porque eran tres varones [dentro del auto]”, dijo.

El anciano identificado como Juan Yapa añadió que la mujer iba a ser llevada a la comisaria pero antes de ello le devolvieron su supuesto dinero en un monedero lleno de papel periódico concluyéndose la estafa.

Antes de irse, los falsos agentes de la PNP le entregaron a Juan un monedero que contenía papel periódico. “Me dijo [el falso policía] ‘le voy a entregar este monedero’ porque usted ha colaborado”, añadió.

La víctima señala que la mujer sería una cómplice. El matinal detalló que la denuncia fue presentada en la comisaría de La Pascana.