La banda decide grabar su nuevo disco por separado #españa

El 2020 no está siendo un año fácil para Maroon 5. El grupo se vio obligado a cancelar una de las giras más importantes de su carrera debido a la actual crisis sanitaria. Los miembros de la banda vieron como se cancelaban la mayoría de sus conciertos de la gira mundial, sin poder hacer nada para remediarlo. Además, perdieron a su bajista debido a un incidente personal que hizo que decidiera marcharse del grupo.

Sin embargo, pese a todos los problemas, Maroon 5 no ha tirado la toalla. Se han reinventado, han grabado una canción cada uno por separado y han lanzado un hit titulado ‘Nobody’s Love’ que ha entrado en los primeros puestos de las listas de éxitos. Además, su nuevo álbum sigue en marcha y cada vez está más cerca.

Durante una entrevista reciente, Adam Levine además de rendir homenaje a varias de sus mayores influencias de la música y a artistas que han marcado su vida, también quiso hablar de los próximos planes de Maroon 5. El artista desveló algunos detalles de sus nuevos proyectos, y del nuevo disco.

