Niño condenado a prisión en Nigeria: 10 años por blasfemar

Omar Farouq es el nombre de un niño condenado a prisión en Nigeria por haber “blasfemado” contra el Islam.

Las palabras del menor de 13 años al discutir con un amigo le costarán 10 años de su vida.

Mientras discutía con otro niño, Omar profirió plabras consideradas insultantes contra la religión del país, por lo que fue denunciado y condenado.

UNICEF today expressed deep concern about the sentencing of 13-year-old Omar Farouq to ten years’ imprisonment with menial labour by the Kano State Sharia Court.

The sentence was handed down after he was convicted of blasphemy on 10 Aug, 2020.

Read more:https://t.co/MruEtsaTjT

— UNICEF Nigeria (@UNICEF_Nigeria) September 16, 2020