Sánchez Cordero ofrece a mujeres víctimas acompañamiento para destrabar sus casos #méxico

La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, ofreció acompañamiento para “destrabar” casos de violencia a mujeres que tomaron las instalaciones de la CNDH, para ser vistas y escuchadas.

“Las acompañamos y no queremos comprometernos a algo que no podamos hacer, específicamente no somos Agentes del Ministerio público, no somos Procuradurías, ni fiscalías, ni estamos en los Tribunales pero lo que si podemos hacer, lo que estamos aquí para ayudarlas, es para acompañarlas para destrabar, algunas cuestiones de estas instancias de Procuración e impartición de justicia, que se les empiecen a complicar, para ayudarlas y acompañarlas a Destrabarlas para no minimizar este dolor que ustedes para también hablar con empatía y sin juicios de valor”.

En reunión privada en la sede de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), aseguró a las mujeres familiares de víctimas, que se trabaja en dar una respuesta a las violencias que viven todas las mujeres, para proteger sus derechos sin discriminaciones y sin escusas.

“Se vale, se vale, que ustedes estén enojadas que tengan ustedes estos reclamos, se vale, se vale, porque no es posible que no tengan respuesta en años de lo que debería ser una investigación rápida, expedita, eficiente”.

Sánchez Cordero, reconoció que en muchas ocasiones la Procuración de Justicia que debe emanar desde las Fiscalías o Procuradurías estatales no son acorde a las necesidades de atención de los diferentes casos de violencia que enfrentan las mujeres.

“Decirles que de verdad estamos comprometidas con ustedes, en ayudarlas, en acompañarlas y en sacar adelante sus temas, decirles que lamentamos que tengan que llegar hasta estos espacios, a falta de una respuesta adecuada por algunas de las instancias de Gobierno, concretamente fiscalías y procuración”.

La secretaria dijo que “Rechaza y Repudia”, los abusos de poder y violencias en contra de las mujeres, que es viven todos los días, abusos de poder que no son justos, ni correctos.

“Al contrario estamos conscientes del dolor, de la tristeza que ustedes tienen y la fuerza que les ha dado este dolor, para seguir adelante y aun con el corazón roto, y con el cuerpo cansado como nos lo han participado, están aquí para luchar por la causa que las mantiene como guerreras que es lo que han sufrido de violencias en contra de ustedes o de sus hijas”.

La Ministra en retiro, que se ha declarado feminista en diversas ocasiones, destacó que el acompañamiento que se ofrece desde las diversas instancias de Gobierno, es integral y será un acompañamiento que va a significar un antes y un después.

“Hemos estado estableciendo medidas de prevención de las violencias desde una instancia primaria, secundaria y los servicios terciarios, porque estos servicios y esta atención debe ser como ustedes saben la diferencia entre, la vida y la muerte de una mujer y que debemos atenderlas desde el primer momento en que una mujer busque ayuda, para tener acceso a estos servicios de protección que deben ser sin lugar a duda de 24 por siete”.

En la reunión, dijo creer y estar convencida que las víctimas de violencia no deben ser llevadas como una primera instancia al ministerio público, porque ahí son en muchas ocasiones re victimizadas.

“En una primer instancia deben ser atendidas por estos servicios de protección integral de refugios y otras instancias y una vez que sean atendidas por estos servicios entonces sí, llevarlas si es su deseo a las Fiscalías y enfocarnos siempre a los presuntos agresores”.

La secretaria se pronuncio por cambiar la llamada “Carga de Prueba”, porque siempre es hacia las mujeres víctimas de la violencia cuando la “Carga de Pruebe” debería invertirse y estar dirigida al agresor no a la víctima.

“En esto todavía nos queda un trecho enorme que recorrer, porque? porque normalmente re victimizamos, cuando le imponemos la carga de la prueba a la víctima, a la agredida, a la mujer violentada y no a su presunto agresor en esto debemos caminar y mucho”.

Olga Sánchez, dijo que se debe tener una corresponsabilidad con las mujeres víctimas de violencia, y esa corresponsabilidad debe lleva a actuar como Estado Mexicano en su conjunto respetando sus atribuciones.

“Las mujeres somos lamentablemente y digo somos porque me incluyo, constantemente juzgadas, por nuestro comportamiento, por nuestros dichos, inmediatamente: ha, estaba alcoholizada, ha, estaba intoxicada, ha, se vestía provocativamente, ha, tenía malas amistades, ha, salía de noche, y ahí está este sistema de creencias y de re victimaciones constantes y permanentes, poniendo, siempre la culpa en la mujer, cuando nunca la ponemos en la responsabilidad o la enfocamos hacia quien ejerce las violencias”

La Responsable de la política interna del país, dijo que el sistema “Patriarcal” y sobre todo el “Neoliberal” que vive México desde siempre, ha traído, como consecuencia las estigmatizaciones más radicalizadas que se viven hoy plenamente, arquetipos que se deben destruir para erradicar las estigmatizaciones.

“Estigmatizaciones por razón de color de la piel, blancas contra otra raza y eso es racismo, personas heterosexuales contra personas de diferente orientación sexual, alias Homofobia, personas ricas contra personas pobres, alias clasismo, hombres contra mujeres, alias machismo, adultos contra niñas, niños y adolecentes, alias violencia familiar injustificada y todo esto lo vivimos día con día, momento a momento”.

Señaló que la SEGOB, está tomando cartas en el asunto, para romper “Pactos de Silencio y Cofradías”, que impiden una investigación correcta y oportuna.

Además de que reitero que las va a acompañar en sus legítimas demandas, ya que son empáticas, a través de la “Unidad de Fortalecimiento al Sistema de Justicia”, de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (CONAVIM), de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y el Instituto Nacional de las Mujeres, (INMUJERES) quienes las apoyarán ante las instancias de Procuración e impartición de justicia.