Tratamientos para controlar y dominar el cabello rebelde

En el siguiente post compartiré algunos tratamientos naturales maravillosos para que por fin puedas controlar el cabello rebelde, quizás ya has probado tantos tratamientos y no obtienes los resultados esperados y no encuentras muy segura de que éstos vayan a resultar.

Pues te aseguro que si lo usas de la manera adecuada y la constancia necesaria tu cabello estará mucho más dócil, es decir mucho más suave y más fácil de manejar. Al menos dale el beneficio de la duda.

Beneficios de utilizar tratamientos naturales para el cabello rebelde

Cuando el cabello es rebelde se suele utilizar tantos productos químicos y naturales sin pensar en que el exceso de químicos en el cabello pueden dañar el cabello enormemente y lo que terminamos haciendo en lugar de poder manejar el cabello es maltratarlo.

Es por esto que hay que ser un poco más responsable para mantener la vida del cabello, existen productos realmente buenos que por más que excedas de su uso no dañarán el pelo, por otro lado están las mascarillas naturales que ofrecen resultados increíbles, siempre y cuando el uso sea el correcto.

Tratamientos Naturales para dominar y controlar el cabello rebelde

1. Vinagre de manzana para combatir el cabello rebelde:

El vinagre de manzana es un producto muy bueno para controlar el cabello rebelde, ya que el mismo suele suavizar el pelo a tal punto de volverlo manejable.

Ingredientes:

3 Cucharadas de vinagre de manzana

Preparación:

1. Cuando el cabello esté húmedo sólo debes rociar el vinagre de manzana sobre todo el cabello y cepillarlo para distribuirlo mejor.

2. Deja estar por 20 minutos y luego enjuaga con shampoo y agua fría (lo que más toleres) para que las cutículas se cierren. Repite dos a tres veces por semana.

Cómo moldear el cabello rebelde

2. Miel para controlar el cabello rebelde:

La miel es un producto natural que brinda humectación al cabello, es decir que suele ser protectora del cabello evitando que el agua que contiene el mismo no se evaporice totalmente y no se reseque demasiado.

Ingredientes:

1 Cucharada de miel

1 Litro de agua

Preparación:

1. Añade la miel al litro de agua, revuelve bien para que queden bien incorporados.

2. Mientras el cabello esté húmedo luego de utilizar shampoo coloca la mezcla por todo el pelo y por último el acondicionador luego enjuaga con abundante agua.

3. Repite el proceso cada vez que realices el lavado del cabello.

3. Huevo y aceite de oliva para el cabello rebelde:

Esta mezcla es increíblemente buena ambos productos brindan muy buenos beneficios, el aceite de oliva le ofrece a las hebras del pelo la hidratación necesaria para evitar resequedad, mientras que el huevo repara los tejidos del cabello dañado.

Ingredientes:

1/4 Taza de aceite de oliva

1 Huevo

Preparación:

1. Mezcla ambos recipientes muy bien y coloca la mezcla en el cabello mientras esté húmedo luego de usar el shampoo.

2. Deja estar por 30 minutos y luego coloca el acondicionador.

3. Por último sólo debes enjuagar con abundante agua.

4. Aceite de coco y áloe vera para el cabello rebelde:

Estos productos hidratan el cabello lo necesario para brindarle suavidad y brillo, por lo tanto el pelo estará muchísimo más manejable.

Ingredientes:

2 Pencas de áloe vera (Gel)

3 Cucharadas de aceite de coco

Preparación:

1. Extrae el gel del áloe vera y mezclalo con el aceite de coco, luego coloca sobre el cabello y masajea suavemente y deja actuar por 30 minutos.

2. Luego retira con los productos de tu preferencia y el lavado que haces normalmente. Repite cada vez que laves tu cabello.

Tratamientos para el cabello rebelde

5. Tratamiento de mayonesa para combatir el cabello rebelde:

La mayonesa le brinda nutrientes importantes al cabello, también lo hidrata y evita la resequedad permitiendo que el pelo sea mucho más fácil de manejar y controlar.

Ingredientes:

1/4 Taza de mayonesa

1 Huevo

Preparación:

1. Mezcla ambos ingredientes y colócalos sobre todo el cabello y deja estar por 30 minutos.

2. Enjuaga con agua tibia y shampoo. Por último utiliza el acondicionador de tu preferencia y enjuaga nuevamente pero esta vez con agua a temperatura ambiente Repite una vez por semana.

6. Fresas, claras de huevo y miel para el cabello:

Esta mezcla ayudará a mantener el cabello hidratado lo suficiente para evitar resequedad, también ofrece suavidad y brillo al pelo.

Ingredientes:

1 Taza de fresas

2 Cucharadas de miel

2 Claras de huevo

Preparación:

1. Tritura las fresa y añade la miel y las claras de huevo, mezcla muy bien para qe se incorporen muy bien.

2. Luego coloca sobre todo el cabello y deja estar por 25 minutos. Enjuaga con agua y el shampoo de tu preferencia.

3. No olvides el uso del acondicionador y vuelve a enjuagar. Repite una vez por semana.

Consejos:

El uso del acondicionador para estos casos es muy recomendado, cada vez que realices un lavado no olvides utilizarlo.

No abuses de los secadores y de la plancha para el cabello, ya que ambos aparatos resecan el cabello.

Te recomiendo utilizar shampoo sin sal para mejores resultados.

