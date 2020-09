Acudir a farmacias es la mejor opción para comprar tratamiento de la covid-19

En el mercado negro y las redes sociales, medicamentos para el tratamiento del coronavirus como el remdesivir se consiguen al doble o triple del precio de las grandes cadenas de farmacias. Las estafas también están a la orden del día, mientras las sociedades médicas advierten sobre el uso de medicinas de dudosa procedencia

Luna Perdomo | Luisa Quintero

La pandemia de covid-19 en el país impulsó el mercado negro de la venta de medicamentos, y las redes sociales han servido de impulso para estos fines. Las medicinas asociadas al tratamiento de esta enfermedad respiratoria, producida por el SARS-CoV2 y que ha infectado a más de 62.000 venezolanos a la fecha, pueden ofrecerse en chats de Whatsapp, cuentas de Instagram y Twitter, pero en dólares y a precios que no pueden cubrirse con un sueldo mínimo.

El protocolo de tratamiento de covid-19 en Venezuela es una combinación de medicamentos de los que no se ha demostrado científicamente su efectividad ante el virus. El remdesivir, una de las medicinas aprobadas por el Ministerio de Salud, es una de las más solicitadas por los usuarios en redes sociales, y también una de las más costosas, pese a que el Ministerio está obligado a entregar la dotación a hospitales y clínicas en los casos que se soliciten.

La efectividad del remdesivir frente a la covid-19 ha convertido a este medicamento en uno de los más demandados a nivel mundial. Este fármaco desarrollado por la estadounidenses Gilead es, de acuerdo con la misma farmacéutica, un “análogo nucleotídico con actividad antiviral de amplio espectro”.

El remdesivir fue desarrollado para hacer frente a la epidemia de ébola en África Occidental y recientemente se demostró actividad favorable frente a los coronavirus del MERS-CoV (2012) y el SARS-CoV (2019).

Un estudio realizado en la farmacéutica española que desarrolla este fármaco el pasado mes de julio, demostró que la administración de este reduce en 62% el riesgo de morir en comparación con quienes reciben otro tratamiento. Asimismo, se encontró que los pacientes se recuperan antes: 74,4% de quienes recibieron tratamiento con remdesivir se recuperaron en el día 14 frente al 59% de los pacientes que se les administró tratamiento estándar.

“La producción de este medicamento es compleja y laboriosa en tiempo y recursos”, afirma la farmacéutica; sin embargo, vista su efectividad contra el coronavirus, desde abril de este año se multiplicó por 40 la elaboración y aumentaron las donaciones a 1,5 millones de dosis. Además, Gilead informó que este año más de mil millones de dólares serán destinados a la investigación y fabricación de este medicamento que tiene un costo de 390 dólares.

Este medicamento es justamente uno de los que necesita el hermano de María Pérez para poder superar la covid-19. Con una enfermedad de base que le causa deformidad y bajo conteo en plaquetas, el médico le recetó seis unidades de remdesivir para atacar la insuficiencia respiratoria que hizo que su saturación de oxígeno se ubicara en 88.

“Pero no lo hemos podido comprar en Caracas por los precios. Nosotros conseguimos el remdesivir en Falcón, con unos conocidos, pero la persona que lo iba a traer no tiene gasolina. Igual no sabemos si ahora será necesario porque a mi hermano le recetaron unos anticoagulantes que lo ayudaron a mejorar la saturación, entonces vamos a esperar”, indicó Pérez.

Traído desde Falcón, cada ampolla de remdesivir les salía en 150 dólares. Pérez y su hermano también consiguieron una opción en Los Ruices, estado Miranda, donde cada unidad de esta medicina tenía un costo de $390.

Más del precio real

Pero en Venezuela, donde la escasez de medicinas y la precariedad de los servicios de salud se han convertido en la norma, conseguir este medicamento para la covid-19 o cualquier otro se está haciendo tarea “fácil”, pero a un alto costo.

Grupos de Whatsapp, Twitter e Instagram ofrecen el remdesivir con un costo elevado, a pesar de que es más económico adquirirlo en algunas cadenas de farmacias, con solo llevar el récipe médico.

“590 dólares la unidad y a partir de cinco $510”, son promociones en grupos de Whatsapp donde se comercializan medicinas. Tiendas online ofrecen el fármaco en 580 dólares, pero venden de 100 unidades en adelante; es decir, se necesitarían 58.000 dólares para hacer esta compra mayorista. Este negocio asegura que el medicamento es importado y que se entrega con su factura. De la misma manera, particulares ofrecen la medicina hasta en $750 dólares.

Favor RT para que se conozca que estan estafando con supuesta venta de #Remdesivir medicamento vital para cura VirusChino pic.twitter.com/Sk3n8mg52j — @VcinaCampoAlegreCaracas (@VecinosCampoAl1) August 24, 2020

La farmacéutica Gilead sugiere que las duraciones del tratamiento con este fármaco sean de cinco a diez días, dependiendo de la gravedad del paciente. Afirman que “cada paciente necesita mínimo cinco días de tratamiento (seis dosis)”. Igualmente, indican que el procedimiento debe administrarse preferiblemente a adultos y adolescentes con neumonía que requieran oxígeno suplementario.

Un paciente que requiera seis dosis de remdesivir, necesitaría como mínimo 3.060 dólares para adquirir el medicamento por vías no convencionales. Sin embargo, comprar el producto en farmacias sigue siendo más económico.

Farmatodo tiene dos presentaciones del remdesivir, al igual que Locatel y la Fundación Badan. Una solución de 100Mg/20ml en Bs. 149.500.000 y otra que es un polvo liofilizado para Infusión que incluye jeringa y solución en 164.500.000 bolívares.

Las sociedades médicas también han advertido el uso de este tipo de medicinas por redes sociales. La doctora María Graciela López, presidenta de la Sociedad Venezolana de Infectología (SVI), reiteró que hasta la fecha no existe ningún tratamiento o medicamento específico aprobado para “curar la covid-19”.

Tampoco han recibido alguna denuncia formal sobre la venta o reventa de este tipo de medicamentos, aunque señaló que “estamos atentos a las denuncias”, sobre todo luego del arresto de varias personas en Carabobo, entre ellos un médico, el presidente del Instituto Carabobeño para la Salud (Insalud) y del director del Hospital Central de Valencia por la presunta venta este tipo de medicinas.



–

2