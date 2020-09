Cortes eléctricos y falta de agua se acentúan en zona norte de Anzoátegui

Barcelona.- Sin poder cumplir con el protocolo sanitario para evitar la propagación y contagio del COVID-19, así aseguran estar los habitantes de la zona norte del estado Anzoátegui, donde hace más de 20 días no cuentan con agua potable por sus tuberías, además de reportar hasta cinco cortes eléctricos por día.

Candelaria Sosa es una de las que asegura estar viviendo en penurias por la deficiencia que presentan los servicios públicos en la entidad y cuenta que en el sector Pozuelos de Puerto La Cruz no llegan ni los camiones cisternas, lo que les ha obligado a tomar medidas alternas.

“Todos los días decenas de personas vamos a los tres sistemas de bombeo que están en la zona y con mangueras nos surtimos del agua que almacenan en los tanques y es así como podemos llevar algo del líquido a nuestras casas”, indicó Sosa.

Vecinos se las han ingeniado para reciclar el agua de las lluvias que mientras preocupa a algunos por las inundaciones que en los últimos meses han generado en sectores vulnerables, para otros se ha convertido en una bendición, porque la utilizan hasta para consumir.

LEE TAMBIÉN COMUNIDADES DE ANZOÁTEGUI TIENEN DOS MESES SIN SUMINISTRO DE AGUA

La escasez del suministro de agua potable se ha acentuado en las últimas tres semanas, cuando a través de las redes sociales la gerencia de la Hidrológica del Caribe (Hidrocaribe), ha notificado en distintas oportunidades que las actividades de las plantas potabilizadoras han sido paralizadas por la turbidez del agua que proviene del río.

Los anuncios realizados por Hidrocaribe no han tenido gran aceptación en las redes sociales, donde algunos usuarios aseguran que lo que realmente ocurre en las plantas es que carecen de mantenimiento y no cuenta con el químico suficiente para potabilizar el agua.

En el municipio Bolívar los habitantes de unos 17 sectores han denunciado que tienen más de tres meses sin agua y amenazan con comenzar a ejercer acciones de calle para lograr el restablecimiento del servicio.

“Si tenemos que tomar las plantas potabilizadoras lo haremos, pero no podemos seguir viviendo de esta manera. No tenemos agua, la luz se va muchas veces al día, es una odisea comprar gas, estamos sin internet y no tenemos gasolina en nuestros carros para movilizarnos y resolver”, denunció Génesis Contreras, quien habita en el sector Boyacá III de Barcelona.

La misma situación se repite en los municipios Urbaneja y Guanta, donde existen comunidades como Santa Rosa en Urbaneja y Metoquina con más de seis meses sin el suministro de agua potable, lo que preocupa a quienes allí residente porque temen a un brote de COVID-19 debido a la falta de aseo a la que aseguran estar siendo sometidos a diario.

En los últimos cuatro días los habitantes de los municipios Bolívar, Sotillo, Guanta y Urbaneja han reportado continuos cortes eléctricos y mientras en algunas comunidades como Pozuelos en Puerto La Cruz registran hasta cinco apagones por día, en otras como Colinas del Neverí en Barcelona han permanecido hasta 48 horas a oscuras.

Giovanna PellicaniOriente

Giovanna PellicaniOriente