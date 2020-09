«Dio una respuesta desafortunada y creó una situación incómoda» #españa

Este viernes 18 de septiembre se ha estrenado el documental de Fernando Torres: El último símbolo en Amazon Prime. El ex jugador y leyenda del Atlético de Madrid repasa su carrera desde sus inicios en el Atlético hasta su retirada en 2019 en el Sagan Tosu japonés. En el mismo desvela la complicada relación que tenía con Diego Pablo Simeone durante su segunda y última etapa como rojiblanco.

«Yo le conozco bien y sabía que esperaba mucho de mí, que me iba a poner a prueba, que no me iba a regalar nada, pero que me quería como futbolista», desvela Fernando Torres en su documental. «No sé si fue algo personal o profesional o un poco de las dos. Entiendo la complejidad de gestionar una llegada como la mía. Hubo un momento en el que todo se desmoronó. En su cabeza nunca fui el delantero titular. Puedes aceptar la realidad de que no estás para cuarenta partidos como titular, pero nunca no estar ni siquiera entre los convocados», añade.

El Niño también repasa cómo fue su salida del Atletico. Durante una rueda de prensa le preguntaron al Cholo si quería seguir contando con el delantero una temporada más y la respuesta del técnico fue negativa, lo que no gustó al jugador. «Le preguntaron si quería retenerme una temporada más y dijo que no. Fue la primera vez que dio una respuesta desafortunada y creó una situación incómoda para los fanáticos. Solo fui a esa reunión para escuchar porque entendí que él podría estar listo para ofrecer una disculpa o una explicación, pero eso no fue lo que sucedió».

En última instancia, Torres, reconoce que comprende perfectamente que la relación fuera incómoda puesto que ambos compartieron vestuario en la primera etapa del de Fuenlabrada en el Atlético: «Simeone ha sido mi compañero. Primero fue mi ídolo, luego compañero y después entrenador. Entiendo la incomodidad de esa relación desde su punto de vista».