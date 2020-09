Frepap apoya moción de vacancia contra Vizcarra #perú

La vocera del Frepap responsabilizó al presidente Martín Vizcarra de generar la actual crisis política

La congresista y vocera del Frepap, María Teresa Céspedes, anunció que su bancada tomó la decisión de apoyar la moción de vacancia en contra del presidente Martín Vizcarra. Durante el debate en el Hemiciclo, explicó que dicha decisión se dio porque el presidente ha tenido una actitud reprochable.

“Es necesario que el Congreso ejecute la vacancia. Apoyamos la moción”, manifestó la congresista. “Estamos llamados a corregir una actitud y comportamiento inmoral (…) La definición de incapacidad moral es tener una actitud reprochable”, agregó en referencia a la actitud tomada por el jefe de Estado.

Además, la vocera del FREPAP culpó al presidente Vizcarra de ocasionar la crisis política actual que vive el Perú señalando que no ha cumplido con los principios idóneos de un presidente. “La causa [de la crisis] no la genera este Parlamento, la causa de este inconveniente lo generó usted y lo generó porque no ha cumplido con la idoneidad de un presidente, de rodearse de gente capaz, que es una falsedad. No puede ser falsedad, porque esa es su voz, presidente”, dijo Céspedes.

Asimismo, cuestionó el ejemplo que deja la actitud del mandatario frente a las futuras generaciones y dijo que es deber del Congreso ejecutar la vacancia.

Cabe recordar que en un inicio, María Céspedes junto a los voceros del Partido Morado, Somos Perú y Frente Amplio se mostraron en desacuerdo con la admisión a debate de la moción de vacancia contra el presidente Martín Vizcarra presentada por algunos parlamentarios. Céspedes calificó a la decisión del Congreso como apresurada y que deben esperar a que termine su Gobierno para que sea juzgado.