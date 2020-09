Lady Gaga podría llegar a convertirse en la próxima estrella de Marvel #españa

El éxito de Lady Gaga es innegable. La artista estadounidense, además de un talento inmenso, tiene una gran versatilidad. Esto le ha permitido experimentar con éxito ámbitos muy diversos, tanto musicales como a la hora de interpretar diversos papeles.

Lady Gaga fue un auténtico descubrimiento en la película ‘A star is born’ en la que compartió pantalla junto a Bradley Cooper, convirtiéndose en uno de los mayores éxitos de taquilla del pasado 2018. Desde aquel momento, han sido constantes las llamadas a la puerta de la artista para interpretar diversos papeles, pero ninguno había conseguido convencerla hasta la fecha.

Sin embargo, las cosas podrían cambiar. Lady Gaga ha recibido una oferta de Marvel y podría entrar a formar parte de esta conocida multinacional, dando vida a un personaje de este universo de superhéroes.

En los últimos años, las películas de superhéroes se han convertido en un auténtico éxito en taquilla, y uno de sus grandes aciertos siempre son los actores que escogen para cada una de sus películas.

Por este motivo, no es de extrañar que Lady Gaga pueda entrar a formar parte del universo Marvel. De momento todo son conjeturas, pero los rumores de que de que la artista podría convertirse en la nueva superheroína de un nuevo proyecto de la factoría.

Además, su nombre también suena para poner voz a uno de los personaje de ‘Guardianes de la galaxia’, concretamente al de Lady Lilla, mientras que Bradley Cooper interpretaría el papel de Rocket, por lo que de alguna manera volverían a trabajar juntos. ¿Se hará realidad?

Lady Gaga is now getting asked to play Emma Frost in a Marvel movie, while she is already in talks to play the Gucci movie. I’m so proud that Gaga is getting recognition as an actress and is being taken seriously. Not everyone can have their A Star Is Born moment 😭 pic.twitter.com/gGiMK2M0Aj

