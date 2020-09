Líder demócrata Tom Pérez dice que voto boricua en Florida será definitivo #eeuu

El presidente del Comité Nacional Demócrata, Tom Pérez, dijo este viernes que los puertorriqueños «van a hacer la diferencia» en las reñidas elecciones presidenciales en Florida y calificó de tardío que hasta hoy el Gobierno de Donald Trump adjudicara fondos millonarios para la isla, tres años después de la destrucción dejada por el huracán María.

Durante un foro virtual sobre la situación que enfrentan los boricuas en la isla y aquellos que se desplazaron al centro de Florida tras la devastación y muerte ocasionada por el huracán María, Pérez moderó una discusión en la que participaron el congresista Darren Soto y el exsecretario de Vivienda Julián Castro, entre otros líderes demócratas.

Para Soto es «cínico» y un «complot político» que después de tanto tiempo el Gobierno del presidente Trump ofrezca recursos para la reconstrucción de la isla a pocas semanas de las elecciones presidenciales en las que enfrentará al demócrata Joe Biden.

«Dónde ha estado estos tres años», se preguntó el congresista de origen puertorriqueño.

La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias anunció hoy al Gobierno de Puerto Rico la asignación de 13.000 millones de dólares de fondos federales para reconstruir su red eléctrica y reparar estructuras educativas, la mayor nunca antes otorgada por esa agencia estadounidense.

«Su Administración le falló a Puerto Rico cuando el huracán María tocó tierra y la gente necesitaba ayuda desesperadamente, y durante todo el proceso de recuperación», se lamentó Pérez.

